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ASUS ROG Xbox Ally X działa znacznie lepiej z systemem Linux. Można liczyć na płynniejszą rozgrywkę i nie tylko

Piotr Piwowarczyk | 23-10-2025 11:00 |

ASUS ROG Xbox Ally X działa znacznie lepiej z systemem Linux. Można liczyć na płynniejszą rozgrywkę i nie tylkoCo prawda nie doczekaliśmy się pełnoprawnego handhelda od Microsoftu, jednak konsola ASUS ROG Xbox Ally X i tak stanowi nie lada gratkę dla graczy. Rzecz jasna ma ona kilka wad. Dla przykładu, wiele osób uważa, że tego typu urządzenia nie powinny bazować na tak "ciężkim" systemie jak Windows. Cóż, najnowszy materiał dostępny na youtube'owym kanale Cyber Dopamine potwierdza, że OS Microsoftu nie jest pod tym względem idealny.

ASUS ROG Xbox Ally X może być jeszcze wydajniejszy pod kontrolą systemu Linux (Bazzite). Co więcej, tester podkreśla również błyskawiczne wybudzanie konsoli ze stanu uśpienia.

ASUS ROG Xbox Ally X działa znacznie lepiej z systemem Linux. Można liczyć na płynniejszą rozgrywkę i nie tylko [1]

Test ASUS ROG Xbox Ally X - Premierowy test handheldu ASUS-a i Microsoftu w wersji z procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Autor nagrania postanowił sprawdzić, jak ROG Xbox Ally X będzie spisywał się z innym systemem na pokładzie. Zainstalował więc Bazzite, popularną dystrybucję Linuksa dla urządzeń przenośnych. Wizualnie wygląda ona identycznie jak SteamOS, ponieważ jako główny program uruchamiający wykorzystuje tryb Big Picture ze Steama. Działa podobnie, ale ma własne menu i ustawienia, które pozwalają dostosować takie funkcje, jak np. profile zasilania. Okazało się, że lżejszy OS jest w stanie zapewnić wymierne korzyści. Podczas testów Kingdom Come: Deliverance 2, Cyber ​​zauważono niemal 32-procentowy wzrost liczby klatek na sekundę. Większą płynność zauważono również w Hogwarts Legacy (szczegóły znajdziecie w poniższej tabelce). Co więcej, Linux zapewnił w ogóle bardziej stabilny klatkaż.

  Windows (Xbox FSE) Linux (Bazzite)
KC: Deliverance 2 (17 W) 47 FPS 62 FPS (+31,91%)
KC: Deliverance 2 (13 W) 35 FPS 37 FPS (+5,71%)
Hogwarts Legacy (35 W) 60 FPS 65 FPS (+8,33%)
Hogwarts Legacy (17 W) 50 FPS 62 FPS (+24%)
Hogwarts Legacy (13 W) 38 FPS 37 FPS (-2,63%)

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Co więcej, urządzenie zyskuje również w innym aspekcie. Autor testu podkreśla, że ​​wybudzanie konsoli Xbox Ally X ze stanu uśpienia na Bazzite jest natychmiastowe, podobnie jak na Steam Deck. Domyślnie, w systemie Windows przejście urządzenia w stan uśpienia z wyłączonymi wentylatorami zajmuje jednak do 40 sekund, a następnie trzeba około 15 sekund do ponownego włączenia. Warto na koniec dodać, że aktualizacja Bazzite dla Xbox Ally X była na bieżąco łatana - youtuber zgłaszał wszelkie błędy "Antheusowi" (członkowi zespołu deweloperskiego), który następnie pisał nowy kod i szybko wdrażał aktualizacje. Jak więc widać, w konsoli Xbox Ally X drzemie jeszcze spory potencjał. Nawet jeśli ciągłe korzystanie z Bazzite może okazać się uciążliwe (na przykład Battlefield 6 wymaga antycheata), to koniec końców nic nie stoi na przeszkodzie, by przy następnym włączeniu konsoli wrócić do Windowsa, prawda?

ASUS ROG Xbox Ally X działa znacznie lepiej z systemem Linux. Można liczyć na płynniejszą rozgrywkę i nie tylko [2]

Źródło: Tom's Hardware, Cyber Dopamine
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