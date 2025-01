Forza Horizon 5 oficjalnie zmierza na konsolę PlayStation 5. Microsoft oddaje jedną ze swoich najpopularniejszych gier

Od zeszłego roku Microsoft zaczął zmieniać swoje podejście do wydawania gier, coraz mocniej wchodząc w pełną multiplatformowość. Taka gra jak chociażby Sea of Thieves okazała się nawet sporym sukcesem na konsoli PlayStation 5. Wiosną tego roku z kolei na sprzęcie Sony pojawi się Indiana Jones i Wielki Krąg. Najwyraźniej Microsoft się dopiero rozpędza, bowiem oficjalnie potwierdzono kolejną grę, zmierzającą na PlayStation 5. Mowa o przedstawicielu szalenie popularnej serii Forza Horizon.

Forza Horizon 5 oficjalnie zmierza na konsolę PlayStation 5. Gra Microsoftu oraz studia Playground Games zadebiutuje wiosną tego roku.

Już od dawna krążyły plotki, że Forza Horizon 5 może zadebiutować prędzej czy później na PlayStation 5. Informacja została w końcu potwierdzona. Na kanałach społecznościowych marki Forza Horizon pojawiła się zapowiedź stosunkowo rychłej premiery ostatniej części arcadowych wyścigów na konsoli Sony. Niestety, obecnie poinformowano wyłącznie o tym, że debiut nastąpi wiosną tego roku. Gra pojawiła się w sklepie PlayStation Store, ale jeszcze bez możliwości składania zamówień przedpremierowych.

This Spring, the Horizon Festival arrives on PlayStation 5.



Start your adventure with cross-play on all platforms. pic.twitter.com/sLu9LZwV54 — Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 30, 2025

Forza Horizon 5 zadebiutowała w 2021 roku na PC oraz Xbox Series X|S. Wyścigi otrzymały nie tylko wysokie noty od recenzentów, ale była również sukcesem komercyjnym, przyciągając ponad 20 milionów graczy. Swoją najnowszą decyzją, Microsoft potwierdza, że będzie konsekwentnie dążył do bycia multiplatformowym wydawcą. Już teraz mówi się, że w kolejce na premiery mają takie tytuły jak Starfield czy Senua's Saga: Hellblade II. Co do Forzy Horizon 5 - gra ma szansę odnieść sukces także na PS5, jako że na konsolach Sony brakuje tego typu wyścigów (do dyspozycji tak naprawdę mamy Gran Turismo 7 oraz The Crew Motorfest).

Źródło: Microsoft