Powrót Fortnite na iOS. W ramach Xbox Cloud Gaming zagramy za darmo w rozpoznawalną produkcję battle royale

O tym, że gra Fortnite zniknęła z platformy iOS za sprawą sporu pomiędzy Epic Games a Apple, wiedzą wszyscy fani gatunku battle royale. Firmy oferujące rozwiązania chmurowe dostrzegły w tym szansę na popularyzację swoich usług. W dalszym ciągu nie możemy pobrać rzeczonej produkcji ze sklepu App Store, ale nie oznacza to braku możliwości cieszenia się zabawą w Fortnite na smartfonach Apple iPhone. Wystarczy skorzystać z Xbox Cloud Gaming. Microsoft udostępnił bowiem tytuł w ramach własnej platformy w chmurze. Co istotne, nie musimy wcale wykupować płatnej subskrypcji. Gra jest oferowana za darmo. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do usługi z mobilnej przeglądarki internetowej Apple Safari. Naturalnie, łącze powinno spełniać określone wymagania.

W sierpniu 2020 roku Epic Games podjęło działania, które kłóciły się z regulaminem Apple App Store. W efekcie, firma z Cupertino zdecydowała się zablokować możliwość dystrybucji gry w ramach własnego repozytorium. Przedsiębiorstwom nie udało się porozumieć, przez co użytkownicy smartfonów Apple iPhone i tabletów iPad zostali odcięci od jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier w swojej kategorii. Rynek nie znosi próżni, dlatego też mogliśmy oczekiwać rozwiązania tego problemu, którym okazuje się Xbox Cloud Gaming. Microsoft udostępnia bowiem Fortnite jako darmową zabawę w ramach chmury. Co więcej, to dopiero pierwszy krok i wygląda na to, że możemy spodziewać się debiutu innych gier free-to-play.

Aby móc cieszyć się Fortnite na systemach iOS i iPadOS, należy zalogować się do usługi Xbox Cloud Gaming za pośrednictwem przeglądarki Apple Safari. Zabawa nie wymaga od użytkownika instalacji, natomiast usługa pracuje jedynie na systemie iOS 14.4 lub nowszym. Użytkownicy starszych, niewspieranych modeli mogą mieć więc problem. Potrzebne będzie także łącze internetowej o minimalnej przepustowości wynoszącej 10 Mb/s. Sterowanie postacią odbywa się na dwa sposoby – przy użyciu interfejsu dotykowego lub poprzez podłączenie dodatkowych, fizycznych kontrolerów.

