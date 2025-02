Football Manager 25 nie ujrzy światła dziennego. Nowa część serii miała być rewolucyjna, jednak twórcy postanowili ją anulować

Miłośnicy gier sportowych z pewnością wyczekują każdej jesieni - wtedy właśnie debiutuje sporo tytułów ze znanych cykli, w tym np. nowy Football Manager. Choć wiele osób pewnie powie, że kupno osobnej odsłony co roku nie ma zbyt wiele sensu ze względu na małą liczbę zmian, to jednak w tym przypadku miało być inaczej, bo twórcy obiecali m.in. przejście na silnik Unity. Niestety, skala przedsięwzięcia najwyraźniej przerosła studio Sports Interactive...

Football Manager 25 pierwotnie miał zadebiutować w listopadzie 2024 roku, jednak prace nad grą okazały się bardziej skomplikowane i niedawno ogłoszono, że premiera nowej produkcji przewidziana jest dopiero na marzec 2025 roku. Jak jednak wynika z najnowszego komunikatu, wyczekiwana odsłona ostatecznie nie ujrzy światła dziennego. Twórcy tłumaczą, że przerosły ich wyzwania, które sobie postawili i nie są w stanie doprowadzić gry do poziomu, których okazałby się dla nich satysfakcjonujący. Kolejne opóźnienie nie wchodzi natomiast w grę, bowiem już za kilka miesięcy będą startować nowe sezony rozgrywek piłkarskich, dlatego rozsądniej będzie solidnie przygotować się na premierę kolejnej edycji. Wobec tego osoby, które złożyły zamówienie przedpremierowe, powinny niebawem otrzymać zwrot pieniędzy.

Z jednej strony trudno nie ukrywać rozczarowania, bowiem wielu fanów Football Managera z pewnością wyczekiwało nadchodzącej odsłony (po raz pierwszy opartej na nowym silniku Unity), a tym razem wyjątkowo będą musieli przedłużyć swoją przygodę z dotychczasową odsłoną. Co gorsza, wygląda na to, że studio Sports Interactive nie planuje darmowej aktualizacji do FM24 wprowadzającej obecne składy drużyn. Ale jest też druga strona modelu. Twórcom mimo wszystko należy się pochwała, że uczciwie podeszli do tematu i nie chcieli traktować graczy niczym betatesterów. Pozostaje mieć teraz nadzieję, że Football Manager 26 zadebiutuje zgodnie z planem (tzn. w ciągu kilku miesięcy) i gra okaże się na tyle udana, że fani cyklu szybko zapomną o wpadce z edycją 25.

Źródło: Football Manager