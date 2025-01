Recenzja głośnika Fender x Teufel Rockster Cross. Wysoka głośność, solidny bas, czyste brzmienie, wbudowany powerbank i nie tylko

Większość z nas lubi słuchać muzyki. Towarzyszy nam ona w domu i na zewnątrz, w trakcie dojazdów samochodem czy środkami komunikacji, w pracy, na wakacjach, a także przy wielu innych okazjach. Zazwyczaj jest tak, że to, czego słuchamy, chcemy zachować dla siebie, więc używamy słuchawek, ale bywają też sytuacje, w których chcemy podzielić się muzyką z grupą znajomych. Wtedy rzecz jasna używamy głośnika. Jednak typowy, stacjonarny zestaw audio nie zawsze jest odpowiedni. Na ogrodzie, nad jeziorem, nad rzeką, przy grillu na działce albo podczas letniego wyjazdu lepiej sprawdzi się bezprzewodowy głośnik przenośny, który zasilany jest z własnego akumulatora i ma popularną łączność Bluetooth. A jeśli przy okazji będzie to sprzęt zapewniający bardzo atrakcyjne brzmienie, wysoką głośność, dobrą jakość wykonania i atrakcyjną stylistykę, to zaczyna robić się całkiem ciekawie. Taki właśnie jest Fender x Teufel Rockster Cross.

Autor: Tomasz Duda

Część z Was może już kojarzyć ten model głośnika albo nawet go używa, bo Teufel Rockster Cross obecny jest na rynku od kilku lat. Dlaczego więc teraz publikujemy jego recenzję? Pierwszy powód jest taki, że niedawno pojawił się on w nowej wersji, przygotowanej we współpracy z firmą Fender Musical Instruments Corporation, czyli znanym amerykańskim producentem gitar i wzmacniaczy gitarowych. Dlatego właśnie głośnik otrzymał rozszerzoną nazwę Fender x Teufel Rockster Cross. To dobra okazja, by przypomnieć o tym produkcie. Po drugie: jest to wciąż aktualny model dostępny w bieżącej sprzedaży. Po trzecie: ja do testu wypożyczyłem zarówno model Fender x Teufel, jak i podstawowy Teufel, więc można będzie się przyjrzeć im z bliska i sprawdzić, czy są jakieś różnice (a są!). Natomiast po czwarte: testuję ten głośnik, bo po prostu warto. Jak na swoje kompaktowe wymiary oferuje zaskakująco dobrą jakość dźwięku i wysoką głośność, a przy okazji jest rewelacyjnie wykonany.

Fender x Teufel Rockster Cross to ciekawa propozycja dla fanów gitar i wzmacniaczy amerykańskiej marki Fender. Teufel wziął swój znany i sprawdzony model głośnika, zmodyfikował kolorystykę, dodał oryginalny pasek do gitary Fender, a także ich kostkę, jednak na szczęście pozostawił świetną jakość brzmienia, dobrą funkcjonalność i dość długi czas pracy. Efekt jest lepszy, niż się spodziewałem.

Jakie są najważniejsze cechy opisywanego urządzenia? Przede wszystkim Fender x Teufel Rockster Cross to głośnik przenośny, co w praktyce oznacza, że musi być odporny na warunki zewnętrzne. I tak właśnie jest. Jego konstrukcja cechuje się odpornością na silne zachlapania, zgodnie ze standardem IPx5, więc bez problemu wytrzyma deszcz, zachlapanie napojem itp. Obudowa jest uszczelniona, wliczając w to wszystkie złącza, przyciski oraz oczywiście same przetworniki. Warto też podkreślić, że wykonano ją z grubych i bardzo solidnych tworzyw, z przyjemną w dotyku, miękką, przyczepną, matową powierzchnią, więc Rockster Cross jest także odporny na typowe uderzenia, przetarcia i drobne zarysowania. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Ponadto głośnik zaprojektowano do użytku nawet w temperaturach ujemnych, do -10 stopni Celsjusza. Jasne, że zimą niewiele osób ma ochotę na słuchanie muzyki “pod chmurką”, ale jeśli ktoś lubi wyjeżdżać na zimowe kempingi, buszkraftowe wypady do lasu, albo trochę muzyki podczas zimowego kuligu, to temu modelowi takie aktywności nie zaszkodzą. Na tym jednak nie koniec.

Fender x Teufel ROCKSTER CROSS JBL Xtreme 4 Typ Bezprzewodowy głośnik przenośny Bezprzewodowy głośnik przenośny Łączność Bluetooth + AUX mini jack 3,5 mm, bezprzewodowe łączenie dwóch głośników w parę stereo, funkcja zestawu głośnomówiącego, funkcja powerbanku Bluetooth, bezprzewodowe łączenie dwóch głośników w parę stereo, łączenie kilku głośników przez Auracast, funkcja powerbanku Obsługiwane kodeki audio aptX Adaptive, SBC SBC Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 000 Hz 44 Hz - 20 000 Hz Maksymalne ciśnienie akustyczne 98 dB/1m >80 dB Deklarowana moc RMS b/d 100 W (zasilanie sieciowe)

70 W (zasilanie akumulatorowe) Liczba głośników wysokotonowych 2 x 20 mm 2x 20 mm Liczba głośników niskotonowych 1 x 120 mm 2x 70 mm Liczba membran pasywnych 2 0 Pojemność akumulatora 5510 mAh 9444 mAh Deklarowany czas pracy 16 godzin 24 godziny Klasa odporności na pył i wodę IPX5 IP67 Wymiary (sz / wy / gł) 38 x 16 x 13 cm 30 x 15 x 14 cm Waga 2,4 Kg 2,1 kg Cena 1149 zł (standardowy model Teufel)

1 649 zł (Fender x Teufel) około 1450 zł

Rockster Cross wyposażony jest łącznie w pięć przetworników: dwa średnio-wysokotonowe, jeden niskotonowy oraz kolejne dwa pasywne, które zwiększają głębię basu i lekko rozszerzają generowaną przestrzeń dźwięku. Szansę na uzyskanie wysokiej jakości brzmienia zwiększa też obsługa kodeka aptX Adaptive. Interesująca jest też opcja łączenia dwóch takich głośników w jeden system, dzięki trybowi Connect. A ja akurat dysponuję dwoma egzemplarzami, więc mam zamiar to sprawdzić w praktyce. Głośnik ma zintegrowany system głośnomówiący, więc można go wykorzystywać do prowadzenia rozmów telefonicznych i obsługi asystentów głosowych. Nie zapomniano również o funkcji powerbanku, dzięki której możesz bez problemu podłączyć to tego głośnika smartfon i doładować jego akumulator. Poziom energii pozostającej w ogniwie można szybko sprawdzić, klikając raz przycisk zasilania. Alternatywnie sprzęt może być zasilany bez przerwy za pomocą dołączonej ładowarki. Miłym dodatkiem jest wejście AUX mini jack 3,5 mm, które pozwala odtwarzać na głośniku dźwięk przewodowo, w zasadzie z dowolnego urządzenia wyposażonego w wyjście słuchawkowe. W komplecie znaleźć można też ładny i solidny pasek na ramię oraz jeden niewielki, ale miły dodatek, o którym przeczytasz na kolejnej stronie recenzji.