Premiery gier kwiecień 2020: Resident Evil 3, Final Fantasy VII i inne

Rok 2020 w gamingu zaczął się bardzo dobrze (inaczej niż w służbie zdrowia, co ostatecznie może rzutować również na gamedev). W lutym otrzymaliśmy niezłe DLC do gry Metro: Exodus, a w marcu zalała nas cała masa szczęścia pod postacią platformowego Ori and the Will of the Wisps, soulslike'owego NiOh 2, piekielnego DOOM Eternal czy też VR-owego Half-Life: Alyx. Jeszcze pewnie nie zdołaliście ograć całego tego dobrodziejstwa, a już nadchodzi kolejna porcja produkcji. W kwietniu warto zwrócić uwagę na Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy VII... Remake czy Gears Tactics (już nie Remake). Z gier mniejszych wciąż dobrze zapowiada się przygodowe Someday You'll Return jak i Disaster Report 4 Plus. Sieciowego akcyjniaka Predator: Hunting Grounds chyba nie trzeba przedstawiać? Na końcu spisu wstawiam jeszcze tabelę z wszystkimi możliwymi premierami kwietnia. Mowa więc o tytułach, które mają swój debiut np. na nowej platformie, wchodzą do tzw. Early Access bądź są po prostu tytułem DLC.

Kwiecień 2020 być może nie będzie tak "mocny" w gry jak marzec, ale wciąż przyniesie kilka smakowitych kąsków jak remake Resident Evil Nemesis czy remake Final Fantasy VII z 1997 roku.

Resident Evil 3 Remake

data premiery: 3 kwietnia 2020

platforma: PC, PS4, XONE

producent: Capcom

gatunek: Akcji, TPP, survival horror, przygodowe gry akcji

aktualna cena: klik

Resident Evil 3 to remake kultowego survival horroru pod tytułem Resident Evil 3: Nemesis, wydanego w 1999 roku na konsoli PlayStation. Akcja gry rozpoczyna się w przeddzień wydarzeń mających miejsce w grze Resident Evil 2, a co za tym idzie – kilka miesięcy po zakończeniu pierwszej części serii. Główną bohaterką gry jest Jill Valentine, czyli była oficer elitarnego oddziału S.T.A.R.S. Protagonistka znalazła się w samym środku apokalipsy zombie, wywołanej w mieście Raccoon City przez wirusa T wyprodukowanego w laboratoriach złowrogiej korporacji Umbrella, który został przypadkowo uwolniony i zaraził niemal wszystkich mieszkańców. Gra obejmuje również dodatek Resident Evil Resistance — nowy tryb rozgrywki wieloosobowej online 1 kontra 4.

Final Fantasy VII Remake

data premiery: 10 kwietnia 2020

platforma: PS4

producent: Square-Enix / Eidos

gatunek: jRPG, TPP, science fiction, urban fantasy

aktualna cena: klik

Final Fantasy VII Remake to jak sama nazwa wskazuje remake hitu z 1997 roku. Największe zmiany mają dotyczyć strony wizualnej, jako że twórcy pragnęli jak najwierniej oddać ducha oryginału. Jedną z większych zmian ma być jednak większa dynamika walk, co ma na celu mocniejsze "uwspółcześnienie" gameplay'u. W zasadzie otrzymamy jednak wciąż dobrze nam znanego, lasycznego japońskiego RPG-a, w którym zajmujemy się eksplorowaniem lokacji, prowadzeniem rozmów, rozwijaniem statystyk oraz walką. W FF VII głównym bohaterem jest Cloud Strife – były żołnierz i najemnik, który zbuntuje się przeciwko zagrażającej losom świata korporacji. Shinra, bo tak nazywa się ta firma, eksploatuje energię życiową planety dla zysku.

Someday You'll Return

data premiery: 14 kwietnia 2020

platforma: PC

producent: CBE

gatunek: Przygodowe, FPP, horror, eksploracja

aktualna cena: klik

W grze wcielamy się w mężczyznę, którego córka pewnego wieczoru nie wraca do domu i wszystko wskazuje na to, że stało się z nią coś złego. Naszym zadaniem jest jej odnalezienie. Akcja toczy się w czasach współczesnych, głównie w ponurym lesie zlokalizowanym na terenie czeskich Moraw. Opowiadana historia utrzymana jest w klimacie grozy, choć nie został on zrealizowany w formie wyskakujących na nas znienacka potworów, zaś Someday You'll Return stawia raczej na horror psychologiczny, oferując ponurą i smutną historię, która obraca się wokół tematyki ojcostwa. Gra jest przygodówką, więc podczas zabawy zajmujemy się głównie gromadzeniem przedmiotów oraz rozwiązywaniem masy pomysłowych zagadek logicznych.

Predator: Hunting Grounds

data premiery: 24 kwietnia 2020

platforma: PC, PS4

producent: Illfonic Games

gatunek: Akcji, FPS, science fiction, multiplayer

aktualna cena: klik

Predator: Hunting Grounds to wciągająca, asymetryczna strzelanka wieloosobowa z akcją osadzoną w niedostępnych lasach tropikalnych, w których Predator poluje na wyjątkowo niebezpieczną zwierzynę. Zagramy jako członek elitarnej, 4-osobowej drużyny sił specjalnych, po czym wykonywać będziemy powierzone nam zadanie, nim dopadnie nas łowca z innej planety. Będziemy mieli też szansę wcielić się w Predatora i skorzystać z różnorodnego arsenału zabójczych broni, by upolować pozostałych graczy jednego po drugim. Predator: Hunting Grounds oferuje wyłącznie rozgrywki w trybie multiplayer. Autorzy nie przewidzieli trybu dla pojedynczego gracza.

Gears Tactics

data premiery: 28 kwietnia 2020

platforma: PC

producent: Splash Damage / The Coalition / Black Tusk Studios

gatunek: Strategia, turowe, taktyczne, science fiction

aktualna cena: klik

Akcja gry toczy się dwanaście lat przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części serii Gears of War. Gracze trafiają na planetę Sera, gdzie niedawno rozpoczęła się wojna z Szarańczą – potworami, które wyszły na powierzchnię i dziesiątkują populację. Głównym bohaterem jest Gabe Diaz, który wraz z trójką innych żołnierzy, Marcellą „Specter” Trinh, Mikaylą Dorn i Sidem Redburnem, zamierza zatrzymać pochód Szarańczy poprzez eliminację jej przywódcy. W grze akcję ukazano z lotu ptaka. Filarem jest kampania fabularna składająca się z różnorodnych misji. W realizacji stawianych przed nami zadań przeszkadzają nam oddziały Szarańczy, którym stawiamy czoła w turowych potyczkach.

Hellpoint

data premiery: 16 kwietnia 2020

platforma: PC, PS4, XONE, Switch

producent: Cradle Games

gatunek: RGP akcji, TPP, science fiction, multiplayer, kooperacja, soulslike

aktualna cena: klik

Hellpoint to osadzona w mrocznym uniwersum technofantasy gra action RPG. Produkcja ta charakteryzuje się wysokim poziomem trudności i bezkompromisowym modelem rozgrywki, przywodzącym na myśl np. serię Dark Souls, Bloodborne czy The Surge. Gracz wciela się w tajemniczego, bezimiennego bohatera, który budzi się w opuszczonej stacji kosmicznej Irid Novo, na orbicie masywnej czarnej dziury. Jej położenie na niebie ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców stacji, doprowadzając wielu z nich do szału i szaleństwa. Po korytarzach stacji wędrują nieznane, groźne istoty.

Disaster Report 4 Plus: Summer Memories

data premiery: 7 kwietnia 2020

platforma: PC, PS4, Switch

producent: Gz Studio

gatunek: Przygodowe, TPP, survival

aktualna cena: klik

Akcja Disaster Report 4 Plus: Summer Memories osadzona jest w Japonii w czasach współczesnych. Kampania rozpoczyna się, gdy postać gracza (sami wybieramy, czy będzie to kobieta, czy mężczyzna) przybywa do jednej z metropolii w poszukiwaniu pracy. Próby znalezienia posady przerywa potężne trzęsienie ziemi, którego skutkiem jest kompletna dewastacja całego miasta. Naszym zadaniem staje się przetrwanie tygodnia w tych warunkach. Podczas zabawy konieczne jest m.in. unikanie różnorodnych niebezpieczeństw, szukanie pożywienia i wody, dbanie o znalezienie miejsca do odpoczynku oraz pomaganie innym ocalałym. Nie zabrakło także systemu symulującego choroby i obrażenia.