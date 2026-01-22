Fable z pełną prezentacją. Baśniowe RPG zadebiutuje w 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S

Od pierwszej zapowiedz Fable - resetu jednej z najbardziej znanych serii gier Microsoftu - minęło dobrych kilka lat. Tak naprawdę wydawca przedstawiał pierwsze detale jeszcze przed premierą konsol Xbox Series X|S. Mijały lata, a o Fable nie słyszeliśmy zbyt wiele. Ostatnie wieści miały niemal rok - to wtedy ogłoszono opóźnienie do 2026 roku i zaoferowanie studiu Playground Games dodatkowego czasu na produkcję. Podczas Xbox Developer Direct w końcu zaprezentowano znacznie więcej szczegółów tego baśniowego RPG.

Studio Playground Games zaprezentowało w końcu bardziej obszerne fragmenty z gry Fable. Premiera odbędzie się jesienią tego roku na PC, PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X|S.

Fable (2026) to będzie dla marki nowy początek, grę można określić mianem miękkiego rebootu całego świata Albionu. Tak jak zaprezentowano na fragmentach rozgrywki, zaczniemy grać jako dziecko, któremu zaczynają objawiać się magiczne moce, następnie przeniesiemy się lata do przodu, gdy nasza postać jest już starsza. Punktem zapalnym będą mieszkańcy wioski Briar Hill (w tym także nasza babcia) - wszyscy w tajemniczych okolicznościach zostają zamienieni w kamień przez tajemniczego nieznajomego. Moment, w którym opuszczamy Briar Hill, to moment gdzie świat gry staje przed bohaterem otworem, a my możemy pójść gdzie chcemy.

Choć nadrzędnym celem jest zbadanie co tak naprawdę wydarzyło się w rodzimej wiosce oraz odwrócenie magii, która doprowadziła do zamiany wszystkich w kamień, twórcy dają graczom dowolność w kreowaniu swojej historii. Główny quest nie wymaga od nas tego, aby już zaraz się zabrać za tę tajemnicę. Zamiast tego możemy chodzić po świecie Albionu, wykonywać inne zadania, a nawet ustatkować się w kompletnie innej wiosce oraz wziąć ślub. Bardzo możliwe, że jednym z istotniejszych miejsc na mapie gry będzie Gildia Bohaterów (Bowerstone), gdzie mieszkają najwięksi bohaterzy Albionu. W Fable nie zabraknie walki (we fragmentach widać charakterystyczne dla tej serii ataki na kurczakach), która łączy w sobie walkę wręcz, walkę dystansową oraz magię, pozwalając graczom na płynne przełączanie się pomiędzy różnymi stylami, bez zauważalnych zmian w samych animacjach. Z kolei system progresji będzie omówiony w późniejszym czasie, teraz natomiast potwierdzono jedynie, że system ten został zbudowany wokół samego projektu gry (dowolności w zwiedzaniu mapy świata), nie powinniśmy zatem spodziewać się systemu, gdzie dotarcie do pewnego rejonu mapy byłby niemożliwy ze względu na zbyt wysoki poziom trudności przeciwników tam przebywających.

W Fable nie brakuje także systemu moralności, aczkolwiek nie jest on oparty na sztywnym podziale na obiektywne dobre oraz zło. Zamiast tego cała struktura moralności związana jest z działaniami jakie wykonujemy podczas rozgrywki, z których świadkiem będzie przynajmniej jeden NPC. To od subiektywnej opinii postaci niezależnych będzie uzależniony system moralności i tego jak jesteśmy postrzegani w świecie Albionu. Przykładem jest wspomniane już wcześniej kopanie kurczaków - jeśli ktoś zauważy, że coś takiego robimy, zyskamy reputację Łowcy Kurczaków, a im częściej NPC będą świadkami naszych ataków na kurczaki, tym więcej będą o tym rozmawiać w konkretnej części mapy. Samo kopanie kurczaków w Fable nie jest z kolei postrzegane jak coś obiektywnie dobrego lub złego - postacie niezależne będą różnie reagować na tego typu wydarzenia i sami zinterpretują czy jesteś dzięki temu dobry czy zły. Podobnych systemów będzie o wiele więcej na mapie Albionu, dzięki czemu możemy tworzyć kompletnie odmienne reputacje w różnych osadach, w ten sposób w bardziej unikalny sposób tworząc swojego bohatera. Oczywiście tak jak już informowaliśmy w przeszłości - Fable posiada rozbudowany kreator tworzenia postaci, zatem jeśli komuś nie podobał wygląd kobiecej wersji bohaterki z dotychczasowych materiałów, to będzie mógł stworzyć kogoś kompletnie innego. Fable zadebiutuje jesienią 2026 roku na PC, PlayStation 5 / Pro (w tym samym dniu) oraz na Xbox Series X|S. Dodatkowe informacje o grze znajdują się w opublikowanym wywiadzie.

Źródło: Playground Games