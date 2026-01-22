Forza Horizon 6 oficjalnie zaprezentowana. Festiwal w Japonii rozpocznie się już w maju tego roku

Forza Horizon 6 została oficjalnie zapowiedziana we wrześniu zeszłego roku, aczkolwiek prócz potwierdzenia informacji na temat nowej lokacji (Japonia) oraz platform docelowych (PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 w późniejszym czasie) nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji na temat nowych wyścigów. Dzisiaj, podczas pokazu z cyklu Xbox Developer Direct, studio Playground Games zaprezentowało szereg aspektów swojej produkcji. Otrzymamy jeszcze więcej tego co doskonale już znamy, choć tym razem całość będzie oprawiona w charakterystyczną, japońską otoczkę.

Studio Playground Games oficjalnie zaprezentowało grę Forza Horizon 6. Tym razem Festiwal Horizon odbędzie się w przepięknie wyglądającej Japonii. Premiera na PC oraz Xbox Series X|S już 19 maja tego roku. Wersja na PlayStation 5 (Pro) pojawi się kilka miesięcy później.

W Forzy Horizon 6 tym razem pokierujemy... turystą. Tak, zaczynamy jako turysta, który przybywa do Kraju Kwitnącej Wiśni, by zwiedzać zarówno Tokio jak i przedmieścia, ale również by dowiedzieć się co nieco na temat Festiwalu Horizon. W ten sposób trafiamy w sam środek wyścigowej przygody, gdzie możemy zostać najlepszym kierowcą kolejnego Festiwalu. Twórcy z Playground Games chwalą się największą mapą w historii serii, której centralnym punktem będzie Tokio - największe miasto, jakie kiedykolwiek pojawiło się w Forzy Horizon. Oczywiście do dyspozycji oddane zostaną także przedmieścia czy rozległe doliny. Pierwsze fragmenty gameplayu jasno pokazują, że tym razem możemy liczyć na większą różnorodność terenów, dzięki czemu gra nie powinna nudzić w takim tempie jak Forza Horizon 5.

Do dyspozycji oddano ponad 550 pojazdów, w tym także klasyczne japońskie pojazdy oraz rzadkie pojazdy z rynku wtórnego, które będzie można najpierw przetestować, a potem zdecydować się o ewentualnym zakupie. Twórcy zaktualizowali także animacje kierownicy, teraz z obrotem o 540 stopni. Playground Games zdradza również co nieco na temat kampanii - będzie to najbardziej rozbudowana forma doświadczenia single-player, gdzie musimy najpierw zakwalifikować się do turnieju Horizon Invitational, by następnie pnąc się na szczeblach kariery, udowadniając że jesteśmy najlepszym kierowcą. Z kolei dla najlepszych otworzą się bramy Wyspy Legend - dodatkowej lokacji, z bardziej wymagającymi wyścigami oraz zarezerwowanej wyłącznie dla najlepszych kierowców Festiwalu Horizon. Powraca również mechanika kupowania (tym razem japońskich) posiadłości wraz z konfigurowalnym garażem.

Forza Horizon 6 otrzyma także tryb multiplayer, gdzie będzie możliwość rywalizowania zarówno ze znajomymi jak i obcymi graczami, m.in. w wyścigach typu walka na czas lub wyścigów drag. Nie zabraknie również brania udziału w zlotach, gdzie gracze będą mogli chwalić się posiadanymi samochodami. Prócz wspomnianych typów wyścigów, tryb multiplayer zaoferuje również popularne tryby jak Eliminator oraz Zabawę w chowanego. Z kolei funkcja CoLab pozwoli na tworzenie spersonalizowanych wyścigów praktycznie w nieograniczonym zakresie - tym razem także w trybie multiplayer. Forza Horizon 6 zmierza najpierw na PC oraz Xbox Series X|S - premiera odbędzie się 19 maja 2026 roku, z kolei posiadacze edycji Premium będą mogli zagrać 4 dni wcześniej, tj. 15 maja. Osoby, które zdecydują się na zamówienie przedpremierowe, będą mogli odebrać stuningowane, ekskluzywne Ferrari J50. Ceny poszczególnych wydań wynoszą: 299 złotych za Standard, 428 zł za Deluxe oraz 519 zł za Premium (za Steam). Forza Horizon 6 na PlayStation 5 (Pro) pojawi się również w 2026 roku, ale z poślizgiem względem PC oraz Xbox Series.

Źródło: Playground Games