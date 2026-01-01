TOP 10 najbardziej obiecujących gier 2026 roku: Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6, Marvel's Wolverine, GTA 6 i inne

Rok 2025 już się zakończył. Na rynku gier były to bardzo udane 12 miesięcy, podczas których dostaliśmy szereg angażujących produkcji. Już na początku lutego otrzymaliśmy Kingdom Come Deliverance II, w którym nie brakowało olbrzymiego serca, jakie włożono w jak najbardziej realistyczne wykreowanie świata średniowiecznych Czech. Graczy oczarowała także francuska gra Clair Obsur: Expedition 33, która jeszcze pod koniec 2025 roku dominowała w plebiscytach na najlepszą grę roku. Sony z kolei również nieco bardziej zadbało o graczy PlayStation 5, oferując im dwie duże gry: Death Stranding 2 On the Beach przygotowane przez Kojima Productions oraz Ghost of Yotei od Sucker Punch Productions. Bethesda z kolei zaskoczyła, wprowadzając bez żadnych zapowiedzi grę The Elder Scrolls IV Oblivion - Remastered, czym wywołała niemałe poruszenie w branży. Grać zatem było w co i dobrze ponadrabiać zaległości, bo 2026 rok zapowiada się na jeszcze tłustszy pod tym względem.

Autor: Damian Marusiak

Niestety, z poprzedniego zestawienia najciekawiej zapowiadających się premier roku 2025, kilka z nich finalnie zostało przełożonych na rozpoczynający się właśnie 2026 rok. Z tego względu nie wszystkie tytuły trafią ponownie do zestawienia. Dotyczy to na przykład Gothic Remake, który ma zaplanowaną premierę na pierwszy kwartał tego roku. Po ostatnich materiałach mniej więcej już wiemy czego się spodziewać - będzie na pewno ładniej, bardziej rozbudowanie, choć walka to w dużej mierze nadal będzie drewno, podobnie jak spora część animacji postaci. Z zestawienia wypada również The Sinking City 2, który jednocześnie jest mi dość bliskim projektem, jako że już kilkukrotnie go ogrywałem w 2025 roku w ramach wewnętrznych testów. W tym wypadku premiera powinna odbyć się w pierwszej połowie tego roku. Będzie to na pewno tytuł, na który powinni zwrócić uwagę fani zarówno survival horrorów jak i twórczości H.P. Lovecrafta - jednego i drugiego nie zabraknie, a całość dopełniona będzie wysokiej jakości oprawą graficzną na bazie silnika Unreal Engine 5 wraz z systemami Lumen, Nanite oraz MetaHuman.

Rok 2026 zapowiada się w branży gier jeszcze lepiej niż 2025. Otrzymamy sporo ciekawie zapowiadających się gier. Ukoronowaniem tego roku powinna być wreszcie długo wyczekiwana premiera Grand Theft Auto 6.

Czego w tym roku powinniśmy wyczekiwać? W przypadku survival horrorów wspomniałem już o The Sinking City 2, ale znacznie wcześniej otrzymamy Resident Evil Requiem od Capcom. To tytuł, który ma połączyć ze sobą dwa gatunki - dynamiczną grę akcji (grając Leonem) oraz pełnokrwisty horror (grając Grace). Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w 2026 roku otrzymamy kolejną grę z serii Silent Hill, tym razem Silent Hill Townfall. Fani gier action-RPG powinni zwrócić swoją uwagę z kolei na Crimson Desert, który pojawi się na rynku już w maju. Ma zaoferować rozbudowaną historię, ciekawy lore i postacie, dynamiczny system walki, a to wszystko we wpadającej w oko oprawie graficznej z designem, mocno stylizowanym na średniowieczną Europę. Do tego Microsoft oraz Playground Games szykują się wreszcie do premiery Fable z swojej odnowionej wersji. Fani gier akcji powinni z kolei czekać na grę z Jamesem Bondem w roli głównej - 007: First Light, za które odpowiada studio, które dało nam chociażby markę HITMAN.

Również fani gier wyścigowych powinni wyczekiwać na ujawnienie pełnych szczegółów nowej Forzy Horizon 6. Po wielokrotnych prośbach ze strony graczy, studio Playground Games w końcu zaoferuje część, której akcja będzie toczyła się w pięknej Japonii. To z pewnością mocno urozmaici serię oraz pozwoli na wprowadzenie odświeżonych mechanik rozgrywki, jednocześnie wprowadzając nieco odmienny styl wizualny, pasujący do azjatyckich klimatów. W tym roku otrzymamy również (kolejny) pełnoprawny remake pierwszego Tomb Raidera - Tomb Raider: Fate of Atlantis. Oczywiście to tylko kilka z nadchodzących gier. Rok 2026 zapowiada się naprawdę nieźle. Sobie i Czytelnikom życzę, aby jak najwięcej (a najlepiej wszystkie) duże produkcje z tego roku oferowały jak najlepszy stan techniczny na premierę.