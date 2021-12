EUROCOM Nightsky ARX315 - laptop do gier z topowym procesorem AMD Ryzen 9 5950X oraz chipsetem B550

Chociaż większość laptopów do gier posiada lutowane procesory, zdarzają się modele (głównie kadłubki Clevo), które umożliwiają wybór desktopowej jednostki, umieszczonej np. w gnieździe LGA 1200 (Intel Comet Lake/Rocket Lake) lub AM4 (AMD Ryzen). EUROCOM, jedna z najbardziej znanych firm przygotowujących notebooki oparte o kadłubki Clevo, poinformował właśnie o wprowadzeniu nowego urządzenia o nazwie Nightsky ARX315. Pod tą tajemniczą nazwą znajdziemy notebooka z jednym z najszybszych procesorów konsumenckich obecnie na rynku - AMD Ryzen 9 5950X. Oprócz tego w środku znajdą się także wydajne karty NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3070 Laptop GPU.

EUROCOM Nightsky ARX315 to nowy laptop do gier, który oferuje m.in. 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 5950X na podstawce AM4 wraz z chipsetem AMD B550.

AMD Ryzen 9 5950X to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Zen 3 z serii Vermeer. Znajduje się on na podstawce AM4 i chipsecie AMD B550. Według informacji udostępnionych przez producenta, działa on z TDP 65 W. Choć z pewnością nie będzie on pracował na najwyższych obrotach, w dalszym ciągu będzie oferował bardzo wysoką wydajność, zwłaszcza wielowątkową. W przypadku kart graficznych, EUROCOM oferuje dwa modele: GeForce RTX 3060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3070 Laptop GPU, w obu wypadkach TGP wynosi maksymalnie 110 W.

Specyfikacja EUROCOM Nightsky ARX315 Procesor AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5950X Chipset AMD B550 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6 GB GDDR6 110 W

NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 110 W Pamięć Do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz (2x SO-DIMM) Dysk 2x M.2 SSD PCIe 4,0 x4 NVMe

1x slot 2,5" na dodatkowy dysk HDD lub SSD

Łączna pojemność magazynu danych: 24 TB (3x 8 TB) Matryca 15,6" Sharp IGZO 1920x1080 pikseli

300 nitów, 1000:1, 100% sRGB, 240 Hz

Sharp LQ156M1JW03 Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 2.0

1x HDMI 2.0

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

2x audio-jack 3.5 mm

1x czytnik kart pamięci SD Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 1 Gbit

Bezprzewodowa: WiFi 6 + Bluetooth 5.1 Akumulator Litowo-jonowy, 6-komorowy, 62 Wh Waga 2,6 kg

Jak widać po udostępnionych zdjęciach, notebook oferuje dosyć rozbudowany system chłodzenia, który powinien poradzić sobie z omawianymi podzespołami. Wewnątrz znajdziemy także maksymalnie 64 GB RAM DDR4 3200 MHz (Dual Channel) oraz trzy sloty na dyski: 2x M.2 dla SSD oraz 1x 2,5" dla HDD/SSD. W przypadku matrycy możemy liczyć na 15,6-calowy ekran IGZO o rozdzielczości Full HD, odświeżaniu 240 Hz oraz 100% pokryciu przestrzeni sRGB. Wewnątrz notebooka umieszczono także wyjmowalny, litowo-jonowy akumulator, 6-komorowy o pojemności 62 Wh. Pełna specyfikacja znajduje się w tabeli. Ceny uzależnione są od wybranej konfiguracji, jednak w przypadku wariantu z AMD Ryzen 9 5950X, GeForce RTX 3070, 16 GB RAM oraz 1 TB Samsungiem 980 PRO, kwota zakupu wynosi 2800 euro (ok. 12 tysięcy złotych).

Źródło: EUROCOM, VideoCardz