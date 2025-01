Enermax PlatiGemini - pierwszy na świecie zasilacz 80 Plus Platinum zgodny równocześnie ze standardami ATX 3.1 i ATX12VO

Enermax to światowej klasy producent zasilaczy komputerowych oraz wielokrotnie nagradzanych komponentów PC. Dziś, 21 marca 2024 roku, tajwańska firma wydała pierwszy na świecie zasilacz spełniający równocześnie standardy ATX 3.1 i ATX12VO. Warto zaznaczyć, że drugi z tych standardów usuwa całkowicie z jednostek zasilających linie 3,3 V i 5 V, przenosząc je na płyty główne. Zatem przyjrzyjmy się bliżej tej innowacji w świecie zasilaczy ATX.

Enermax PlatiGemini to pierwszy na świecie zasilacz zgodny równocześnie ze standardami ATX 3.1 i ATX12VO. PSU oferuje moc 1200 W i natywne złączę 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych GeFroce RTX od NVIDIA.

Na wstępie warto omówić, w jaki sposób producent zdołał połączyć ze sobą oba standardy. Zasilacz posiada linie zasilające 3,3 V i 5 V ograniczone do maksymalnie 100 W dostępnej mocy. Jednakże podczas korzystania ze 10-pinowego złącza ATX12VO, które nie posiada wspomnianych linii zasilających, zasilacz przechodzi w inny tryb działania. Prawdopodobnie jednostka PSU, nie wykrywając obciążenia, odseparowuje pozostałe linie od linii 12 V. Dzięki temu można uzyskać imponującą sprawność wynoszącą 76% przy 2% obciążeniu (około 24 W). Oprócz tego PlatiGemini spełnia wymogi standardu ATX 3.1, cechując się wytrzymałością na chwilowe piki napięć na linii 12 V do 235% maksymalnej wartości znamionowej 1200 W. Na pokładzie nie zabrakło również japońskich kondensatorów wytrzymujących temperaturę 105 stopni.

Dodatkowo najnowszy zasilacz Enermax cechuje się sprawnością ponad 92% przy 50% obciążeniu, niezależnie od trybu pracy, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu 80 Plus Platinum. Producent nie zapomniał również o półpasywnym trybie pracy, gdzie wentylator rozpoczyna pracę od 60% obciążenia (około 720 W). Wentylator jest wyposażony w trzyfazowy silnik z sześcioma cewkami, które to obracają rotor na podwójnym łożysku kulowym. Układ chłodzenia został wyposażony w funkcję D.F.R. (Dust-free Rotation), która umożliwia krótkotrwałe uruchomienie wentylatora w celu zdmuchnięcia kurzu z wnętrza zasilacza. Funkcję można uruchomić za pomocą przycisku obok wyłącznika zasilania. Warto również wspomnieć, że zasilacz posiada wbudowane złącze 12V-2x6 (ulepszona rewizja 12VHPWR) i oferuje mnogość różnych przewodów w oplocie, połączonych fabrycznymi grzebieniami. Dokładną rozpiskę znajdziecie poniżej. Zasilacz jest już dostępny w sprzedaży i można go zakupić w sklepie producenta za 249,99 dolarów, co przekłada się na około 986 złotych bez VAT.

Źródło: Enermax