Thermaltake Smart BX3 - zasilacze ATX 3.1 z certyfikatem 80 PLUS Bronze. Tańsza propozycja dla mniej wymagających osób

Jakiś czas temu wraz z wprowadzeniem nowej rewizji złącz 12VHPWR pojawił się standard ATX 3.1 i PCIe 5.1. Mimo iż w przeważającej liczbie przypadków standardy te są stosowane razem, to jednak nie są ze sobą tożsame. Thermaltake zapowiedział właśnie tańszą serię zasilaczy ATX 3.1 pod nazwą Smart BX3 z certyfikacją 80 PLUS Bronze. Jednostki te jednak nie dysponują złączami 12VHPWR i 12V-2x6, gdyż nie wykorzystują one standardu PCIe 5.0 i PCIe 5.1.

Thermaltake zapowiedział tańszą serię zasilaczy Smart BX3 w standardzie ATX 3.1. Jednostki te jednak nie będą dysponowały złączami 12VHPWR i 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych od NVIDIA.

Seria Thermaltake Smart BX3 to trzy jednostki o mocach: 550 W, 650 W i 750 W oraz szerokości 150 mm, wysokości 86 mm i głębokości 140 mm. Każdy z zasilaczy wykorzystuje przetwornicę DC-DC i japoński kondensator główny wytrzymujący temperaturę 105 stopni. Nadto nowa linia otrzymała certyfikat 80 PLUS Bronze, a więc sprawność jednostek nie powinna spaść poniżej 85%. Za chłodzenie PSU odpowiada 120 mm wentylator z łożyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing), który uruchamia się po przekroczeniu przez zasilacz 20% maksymalnego obciążenia.

Zasilacze posiadają bardzo podobne okablowanie, mowa tutaj o przewodzie 24-pin, dwóch przewodach PCIe 6+2-pin, czterech kablach z konektorami SATA i czterech kablach ze złączami MOLEX. Jeżeli jednak mowa o złączach EPS dla zasilania procesorów, to Smart BX3 550 W dysponuje tylko jednym przewodem 4+4-pin, natomiast wersje 650 W oraz 750 W już dwoma takimi przewodami. Jak możemy zauważyć zasilacze te nie dysponują złączami 12VHPWR i 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych od NVIDIA. Producent zaznacza, że nowa seria ma być tańszą propozycją dla mniej wymagających graczy. Poniżej wymienione zostały ceny MSRP:

