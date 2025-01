Elvis Presley powróci na scenę jeszcze w 2024 roku. Wszystko dzięki technologii związanej z AI i cyfrową projekcją

Jeszcze w 2022 roku swoją trasę koncertową rozpoczął szwedzki zespół muzyczny grający muzykę z gatunku pop, czyli ABBA. Natomiast jego członkowie zostali zamienieni na swoje cyfrowe awatary, a same koncerty odbywały się w Londynie. Pod koniec 2023 roku na podobny krok zdecydował się zespół KISS, który wprowadził jednak nieco więcej efektów specjalnych. Tym razem na scenie ponownie pojawi się Elvis Presley, a samo wydarzenie ma być niezwykle realistyczne.

Nowa technologia umożliwia tworzenie realistycznych wirtualnych awatarów, które z powodzeniem mogą występować na scenie. Dzięki temu jeszcze w 2024 roku Elvis Presley pojawi się na "na żywo" w Londynie.

Cały projekt został zapowiedziany przez Layered Reality, które już od 2017 roku stara się tworzyć jak najbardziej immersyjne doświadczenia. Wszystko dzięki połączeniu prawdziwego świata z cyfrowym poprzez technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wykorzystywana jest również projekcja holograficzna, a także "sztuczna inteligencja", a więc uczenie maszynowe itd. To właśnie te ostatnie pozycje będą użyte, aby odtworzyć ruchy i cały charakter Elvisa Presleya na scenie. Oczywiście wcześniej jego postać była analizowana przez odpowiednie algorytmy, aby ostateczny występ był jak najbardziej zbliżony do tego, co można było zobaczyć dawniej.

W listopadzie 2024 roku Elvis wystąpi na scenie w Londynie, a całość ma być zrealizowana na bardzo wysokim poziomie. Na efekty trzeba będzie niestety poczekać, wszak nie udostępniono jeszcze materiału, który zdradzałby, jak prezentuje się całość. Po występie będzie można udać się do restauracji, która będzie stylizowana na dawną gwiazdę rock'n'rolla. Technologia już teraz pozwala odmładzać, a nawet wskrzeszać aktorów, więc takie działania były tylko kwestią czasu. W bardzo krótkim okresie branża rozrywkowa może się bardzo zmienić, co widać już teraz.

Źródło: Layered Reality