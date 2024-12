EHA Reader Awards 2024 - Głosowanie czytelników PurePC na najlepsze firmy w branży komputerowej (weryfikacja firm)

Jak co roku chcemy zapytać czytelników PurePC, których producentów sprzętu darzycie największym zaufaniem. Pytamy zarówno o podzespoły komputerowe, laptopy, smartfony, jak i wiele różnych kategorii związanych z szeroko rozumianą elektroniką. Do udzielenia odpowiedzi nie jest jednak potrzebna żadna fachowa wiedza, ponieważ chcemy po prostu poznać zdanie zwykłych konsumentów. Pomóżcie nam to sprawdzić, a najpierw zweryfikować listę nominowanych.

Głosowanie EHA Reader Awards 2024 - dajcie znać, czy wszystkie firmy w danych kategoriach zostały uwzględnione. Jeśli kogoś brakuje, napiszcie w komentarzu. Samo głosowanie startuje 28 czerwca i potrwa do 13 sierpnia.

Nasza ankieta opublikowana będzie w ramach inicjatywy European Hardware Association (EHA), w skład którego oprócz PurePC (Polska) wchodzą największe i najpopularniejsze redakcje z całej Europy - KitGuru (Wielka Brytania), Hardwareluxx (Niemcy), Tweakers (Holandia), Hardware Upgrade (Włochy), Cowcotland (Francja), Geeknetic (Hiszpania), LAB501 (Rumunia) czy IO-Tech (kraje nordyckie). Tym samym poznajemy zarówno preferencje na rodzimym rynku, jak i w całej Europie. Razem docieramy do ponad 20 milionów czytelników, będących nabywcami technologii oraz sprzętu komputerowego, z których zdaniem muszą liczyć się producenci.

Zwycięzcy EHA Reader Awards 2024 zostaną ujawnieni podczas ceremonii w Kolonii, która odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku przed rozpoczęciem targów Gamescom. Jeśli jesteś przedstawicielem marki, profesjonalistą z branży lub członkiem prasy, dołącz do nas osobiście podczas ceremonii wręczenia nagród. Zarejestruj się tutaj za darmo . Stowarzyszenie EHA posiada już listę nominowanych, którą można znaleźć poniżej. Jeśli brakuje jakiejś marki w jakiejkolwiek kategorii, koniecznie daj znać w komentarzach! Termin dodawania nowych marek upływa 26 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 13 sierpnia 2024 roku.

Najlepsza marka procesorów desktopowych

AMD

Apple

Intel

Najlepsza marka procesorów laptopowych

AMD

Apple

Intel

Snapdragon

Najlepsza marka procesorów mobilnych

Apple

Google

Huawei / HiSilicon

Mediatek

Snapdragon

Samsung

Unisoc

Najlepsza marka płyt głównych

ASRock

Asrock Rack

ASUS / ROG

Biostar

EVGA

Gigabyte / Aorus

MSI

NZXT

Fujitsu

SuperMicro

Najlepsza marka pamięci RAM

2-Power

ADATA

Corsair

Crucial

Dell

G.Skill

GoodRam

Gigabyte / Aorus

HyperX

Kingston

HP

Klevv

Lenovo

Lexar

Micron

Patriot

PNY

Samsung

Team

Thermaltake

Transcend

XPG

Najlepsza marka układów graficznych

AMD

Intel

NVIDIA

Najlepsza marka kart graficznych

Afox

AMD

ASRock

ASUS / ROG

Biostar

EVGA

Galax

Gainward

Gigabyte / Aorus

HP

HPE

Inno3D

Intel

KFA2

Lenovo

MSI

NVIDIA

Palit

PNY

PowerColor

Sapphire

XFX

Zotac

Najlepsza marka powietrznych systemów chłodzenia

Absym

Aerocool

Akasa

Alpenföhn

AMD

Antec

Arctic

ASUS

be quiet!

Cooler Master

Corsair

Cryorig

Deepcool

ENDORFY / SilentiumPC

Enermax

Gelid

Gigabyte / Aorus

Iceberg Thermal

IceGiant

Intel

Inter-Tech

Itek

Jonsbo

MarsGaming

Nfortec

Noctua

NOX

Raijintek

Scythe

Silverstone

Tacens

Thermalright

Thermaltake

Xigmatek

Zalman

Najlepsza marka wodnych systemów chłodzenia (AiO)

ADATA

Aerocool

Alpenföhn

Alphacool

Antec

Arctic

ASUS

be quiet!

Cooler Master

Cougar

Corsair

Cryorig

Deepcool

EKWB

EVGA

ENDORFY / SilentiumPC

Enermax

Fractal Design

Gamdias

Gigabyte / Aorus

HYTE

Intel

InWin

Itek

Jonsbo

Lian Li

MarsGaming

MSI

Nfortec

NOX

NZXT

Phanteks

Raijintek

Silverstone

Thermaltake

Najlepsza marka customowych systemów chłodzenia wodnego

Alphacool

Aqua Computer

Barrow

Bitspower

Corsair

EKWB

Mayhems

Phanteks

Thermaltake

Watercool

XSPC

Najlepsza marka past termoprzewodzących

Arctic

Thermal Grizzly

ASUS

Corsair

Cooler Master

Noctua

Arctic

Arctic Silver

Abysm

Aerocool

Alphacool

be quiet!

CoolBox

CoolLaboratory

Cryorig

DeepCool

EKWB

Forgeon

Gembird

Genesis

Mars Gaming

Natec

NOX

OcioDual

Phanteks

Phasak

Startech

Tacens

Tempest

Thermaltake

Alphenföhn

Xilence

ENDORFY

Gelid

Akasa

Fox Spirit

Thermalright

Najlepsza marka wentylatorów

Aerocool

Arctic

be quiet!

Cooler Master

Corsair

DeepCool

EKWB

ENDORFY / SilentiumPC

Enermax

Fractal Design

Gelid Solutions

HYTE

Iceberg Thermal

Inter-Tech

Itek

Lian Li

MarsGaming

Nfortec

Noctua

Nox

Noiseblocker

NZXT

Phanteks

Scythe

Silverstone

Spire

Tacens

Thermaltake

Titan

Zalman

Najlepsza marka dysków twardych

ACTi

Axis

Cisco

Dell

Fujitsu

G-Technology

HP

IBM

Lenovo

MicroStorage

Oki

Origin Storage

Samsung

Seagate

Synology

Tandberg Data

Toshiba

Western Digital

Najlepsza marka SSD

Adata

Corsair

Crucial

Fastro

Gigabyte / Aorus

GoodRam

HPE

Intel

Kingston/HyperX

Kioxia

Lexar

MSI

Patriot

Philips

Plextor

PNY

Samsung

Sabrent

Sandisk

Seagate

Silicon Power

Solidigm

Synology

Transcend

Western Digital

XPG

Najlepsza marka obudów

Aerocool

Alpha Gear

Antec

ASUS

be quiet!

Bitfenix

Chieftec

Cooler Master

Corsair

Deepcool/GamerStorm

ENDORFY / SilentiumPC

EVGA

Fractal Design

GameMax

Geometric

Gigabyte / Aorus

Genesis

HYTE

In Win

Inter-Tech

Jonsbo

Kolink

LC Power

Lian Li

MarsGaming

MSI

Nanoxia

Nfortec

Nox

NZXT

Phanteks

Raijintek

Riotoro

Seasonic

Sharkoon

SilverStone

Spacer

SSUPD

Tacens

Thermaltake

Zalman

Najlepsza marka zasilaczy

Aerocool

Antec

ASUS

be quiet!

Bitfenix

Chieftec

Cooler Master

Corsair

DeepCool

Delta

ENDORFY / SilentiumPC

Enermax

EVGA

Fractal Design

FSP

Gigabyte / Aorus

Inter-Tech

MarsGaming

MSI

Nfortec

Nox

NZXT

Phanteks

Riotoro

Seasonic

Sharkoon

SilverStone

Superflower

Tacens

Thermaltake

Xilence

Zalman

Najlepsza marka monitorów nie gamingowych

Acer / ConceptD

AOC

Apple

ASUS / ROG

BenQ

Cooler Master

Corsair

Dell

Eizo

Eve

ExtremeGamer

Fujitsu

Gigabyte/Aorus

Hannspree

HKC

HP

Huawei

LC-Power

Lenovo

Iiyama

LG

Medion

MSI

NEC

NewSkill

Ozone

Peaq

Philips

ProXtend

Razer

Samsung

Terra

Viewsonic

Xiaomi

Najlepsza marka monitorów gamingowych

Acer

AOC

ASUS / ROG

BenQ

Alienware

Eizo

Gigabyte/Aorus

HP

Huawei

Iiyama

Lenovo

LC-Power

LG

Medion

MSI

NEC

NewSkill

Ozone

Philips

Razer

Samsung

Viewsonic

Xiaomi

Najlepsza marka urządzeń NAS

Artec Technologies

Asustor

Dahua

Foscam

Hikvision

HP

HPE

Imou

Jovision

LevelOne

Netgear

Promise

QNAP

QSAN

Reolink

Seagate

Synology

TerraMaster

TP-Link

Ubiquiti

Vimtag

Western Digital

Najlepsza marka nośników przenośnych

Adata

Apacer

Apricorn

Corsair

Crucial

DataLocker

Digittrade

Freecom

G-Technology

Glyph

HP

Intenso

iStorage

Kingston

LaCie

MediaRange

Patriot

PNY

Promise

Samsung

Sandisk

Seagate

Silicon Power

Transcend

Toshiba

Verbatim

Western Digital

Najlepsza marka myszek

Apple

Asus/ROG

Cooler Master

Corsair

Endgame Gear

ENDORFY / SPC Gear

Gigabyte/Aorus

Glorious

Genesis

HyperX

HP

Krom

Lenovo

Logitech

MarsGaming

Microsoft

Mountain

MSI

NewSkill

Ozone

Razer

Roccat

Sharkoon

SteelSeries

Tesoro

ThunderX3

Trust

Xtrfy

Zowie (BenQ)

Najlepsza marka klawiatur

Anne Pro

Apple

Asus/ROG

Cherry

Cooler Master

Corsair

Dell

Ducky

ENDORFY / SPC Gear

Gigabyte/Aorus

Glorious

Genesis

HP/Omen

HyperX

HYTE

Keychron

Krom

Leopold

Lenovo/Legion

Logitech

MarsGaming

Microsoft

Mountain

MSI

NewSkill

Ozone

Razer

Roccat

Sharkoon

Steelseries

Tesoro

ThunderX3

Trust

Varmilo

Vortex

Wooting

Zowie

Najlepsza marka headsetów gamingowych

1MORE

ASTRO Gaming

Asus/ROG

Audeze

Audio-Technica

Corsair

Creative

ENDORFY / SPC Gear

EPOS

Gigabyte / Aorus

Genesis

HP / Omen

HyperX

HYTE

Jabra

JBL

Krom

Lenovo / Legion

Logitech

MarsGaming

Medion

Microsoft

MSI

NewSkill

Ozone

Plantronics

Razer

Roccat

Sennheiser

Skullcandy

SteelSeries

Tesoro

ThunderX3

Turtle Beach

Sharkoon

Sony

Trust

Veho

Najlepsza marka słuchawek

1MORE

AKG

Anker

Apple

Audio-Technica

Asus

Bang & Olufsen

Beats

BeyerDynamic

Bose

Bower & Wilkins

Creative

Edifier/Stax

Fairphone

Focal

Fostex

Fresh 'n Rebel

Google

Harman

HiFiMAN

Huawei

Jabra

JBL

Kef

KZ

LG

Ledwood

Microsoft

Moondrop

Nothing

OnePlus

OPPO

Philips

Pioneer

Plantronics

QCY

Razer

Samsung

Sennheiser

Shure

Skullcandy

Sony

Teufel

Trust

Xiaomi

Najlepsza marka głosników

Amazon

Anker

Apple

Bang & Olufsen

B&W

Bose

Creative

Dali

Denon

Denver

Edifier

Fresh 'n Rebel

Google

Harman Kardon

Hercules

House of Marley

JBL

Kef

Klipsch

LG

Libratone

Logitech

Marshall

Naim

Philips

Q Acoustics

Samsung

Sonos

Sony

Soundcore

Teufel

Ultimate Ears

Wavemaster

Xiaomi

Najlepsza marka routerów

Acer

Amplifi

Asus/ROG

AVM

Cisco

D-Link

DrayTek

Eminent

Google

Huawei

Linksys

MikroTik

MSI

Netgate

Netgear

QNAP

Razer

Synology

Teltonika

Tenda

T-Mobile

TP-Link

Ubiquiti

Xiaomi

ZyXEL

Najlepsza marka sprzętu VR

Apple

DPVR

HP

HTC

Oculus

PICO

Pimax

Samsung

Sony

Valve

Varjo

Najlepsza marka krzeseł gamingowych

AKRacing

Corsair

Drift

DXRacer

ENDORFY / SPC Gear

Genesis

IKEA

MarsGaming

Maxnomic

MSI

NewSkill

Nitro Concepts

Noblechairs

ORAXEAT

Recaro

REKT

Secret Lab

Tesoro

Trust

Vertagear

Najlepsza marka mini-PC

Acer

Apple

ASRock

Asus

Beelink

Corsair

Dell

ECS

Gigabyte / Aorus

HP

Intel

Lenovo

Minisforum

Morefine

MSI

Shuttle

Zotac

Najlepsza marka komputerów desktopowych

Acer

Actina

Asus/ROG

Corsair

Dell/Alienware

G4M3R

HP / Omen

ITD Custom Works

Lenovo / Legion

Medion

MSI

Mountain

NZXT

PC Specialist

Zotac

Najlepsza marka laptopów nie gamingowych

Acer

Apple

Asus

BTO

Dell

Dynabook

Fujitsu

Framework

Gigabyte

HP

Huawei

Lenovo

LG

Medion

Microsoft

Mountain

MSI

Peaq

Primux

Razer

Samsung

Schenker Notebooks

Skikk

Xiaomi

Najlepsza marka laptopów gamingowych

Acer

Aeon

Asus/ROG

Azerty

BTO

Clevo

Dell / Alienware

Dream Machines

Gigabyte / Aorus

HP / Omen

Hyperbook

Lenovo / Legion

Medion

Mountain

MSI

PC Specialist

Razer

Skikk

TerraQue

XPG

Najlepsza marka urządzeń 2w1

Acer

Asus

Dell

HP

Lenovo

Microsoft

MSI

Samsung

Najlepsza marka konsol / handhelds

Microsoft (XBOX)

Sony (PlayStation)

ASUS

Steam

MSI

Lenovo

Nintendo

Anbernic

AIN

Ayaneo

OnexPlayer

Najlepsza marka smartfonów

Alcatel

Apple

ASUS / ROG

Blackberry

Black Shark

Blackview

CAT

Fairphone

General Mobile

Google

Honor

HTC

Huawei

Microsoft

Motorola

Nokia

Nothing

OnePlus

Oppo

POCO

Razer

Realme

Redmi

RedMagic/ZTE

Samsung

Sony

TCL

Vivo

Wiko

Xiaomi

Najlepsza marka urządzeń ubieralnych

Amazfit

Apple

Fitbit

Fossil

Garmin

Honor

Huawei

Mobvoi

Misfit

Polar

Samsung

Withings

Xiaomi

Najlepsza marka urządzeń smart home

Amazon (Alexa)

Anker

Apple

Aqara

Arlo

Athom (Homey)

Belkin (WeMo)

Bold

D-Link

Ecovacs

Eufy

Eve

EZVIZ

Fibaro

Google (Home)

Hikvision

INNR

Ikea

Imou

KlikAanKlikUit

Lenovo

Lifx

Nabu Casa/Home Assistant

Nest

Netatmo

Osram

Philips (Hue)

Qubino

Reolink

Ring

Roborock

Samsung (SmartThings)

Shelly

Tado

TP-Link

Ubiquiti

Woox

Xiaomi

Zipato

Najlepsza marka telewizorów

CHIQ

Elements

Finlux

Hisense

Hitachi

HKC

LG

Medion

Nokia

ODYS

Panasonic

Philips

Samsung

Salora

Sharp

Sony

Strong

Thomson

Toshiba

TCL

Xiaomi

