Do serwisu komputerowego trafił używany GeForce RTX 3090. Prawda o nim okazała się niezwykle zaskakująca

Naprawa kart graficznych to w wielu przypadkach bardzo trudne przedsięwzięcie, którego podejmują się nieliczni. Istnieje jednak kilku twórców internetowych, którzy prowadzą równocześnie serwis tego typu sprzętu. Otrzymywane GPU są jednak czasami w zaskakująco kiepskim stanie. Jeden z serwisów dostał ostatnio do naprawy GeForce RTX 3090 pozbawiony kluczowych elementów. Ten wybrakowany egzemplarz posłużył prawdopodobnie do oszustwa internetowego.

Serwis NorthridgeFix otrzymał do naprawy bardzo wybrakowany egzemplarz karty GeForce RTX 3090. Na PCB brakowało układu oraz pamięci, co oznacza, że właściciel karty padł prawdopodobnie ofiarą oszustwa.

Autor kanału NorthridgeFix pomógł w przeszłości przywrócić do życia niezliczoną liczbę GPU, jednak niewiele mógł zrobić w omawianym przypadku. Właściciel karty wysłał ją do naprawy, ponieważ nie była ona wykrywana przez system. Po jej podłączeniu obracał się tylko jeden wentylator, ale czasami działało ponoć podświetlenie LED. Według właściciela, omawiany GeForce RTX 3090 był przez ostatnie trzy lata wykorzystywany do grania, jednak nigdy nie służył za koparkę kryptowalut. Mogło to sugerować, że przyczyna awarii nie będzie nadmiernie problematyczna do wyeliminowania. Twórca kanału NorthridgeFix rozkręcił oczywiście kartę i był zdumiony tym, co zobaczył w środku. Okazało się, że na PCB brakuje zarówno GPU, jak i pamięci, a niektóre z pozostałych elementów karty były mocno skorodwane.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że omawiany GeForce RTX 3090 został zakupiony przez właściciela po jakiejś okazyjnej cenie na aukcji internetowej, która okazała się oszustwem. Nie można jednak też oczywiście wykluczyć możliwości, że karta została znaleziona na śmietniku, a historia jej wykorzystania została całkowicie zmyślona. Ostatecznie może to też być próba trollingu na twórcy kanału, ale z całej historii płynie istotny wniosek dla osób kupujących używany sprzęt komputerowy (ze szczególnym uwzględnieniem kart graficznych). Należy unikać dokonywania takich transakcji poza dużymi portalami aukcyjnymi, które zapewniają wyższy poziom ochrony dla kupujących. W przeciwnym przypadku stosunkowo łatwo paść ofiarą oszustwa, w wyniku którego niełatwo będzie wyegzekwować swoje prawa.

Źródło: NorthridgeFix (YouTube)