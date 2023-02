Discord zmniejsza wydajność kart graficznych w grach. Pokazujemy jak naprawić aplikację z poradnikiem NVIDIA

Każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu zna komunikator Discord. Niestety użytkownicy zauważyli, że nie jest on neutralny dla kart graficznych NVIDIA GeForce. Aplikacja do rozmów zmniejsza wydajność GPU w grach wideo. Na szczęście producent opublikował poradnik z rozwiązaniem. Niestety, ale to znowu użytkownik musi naprawić błędy programistów.

Discord wpływa na taktowanie pamięci VRAM w kartach graficznych NVIDIA obniżając je o 200 MHz, co powoduje spadki wydajności. Problem pojawia się głównie wśród użytkowników serii RTX 30 i 40, choć istnieje jeden przypadek zaobserwowany na karcie NVIDIA GeForce GTX 1660. Prawdopodobnie problem powoduje niedawno wprowadzone wsparcie dla kodeka AV1, o którym więcej pisaliśmy tutaj. Funkcja ta wprowadza w błąd sterownik zarządzania energią, który wpływa na dynamiczne dostrajanie częstotliwości VRAM. Dlatego użytkownicy mogą zauważyć taktowanie zegara równe 6800 MHz zamiast 7000 MHz.

NVIDIA opracowała sposób, który powinien naprawić ten problem. W pierwszym kroku powinniśmy ściągnąć i otworzyć narzędzie GeForce 3D Profile Manager. Następnie wyeksportować nowy profili SLI, nawet gdy posiadamy tylko jedną kartę graficzną, potem otworzyć wyeksportowany plik np. w systemowym Notatniku. Tutaj powinniśmy podmienić linijkę kodu, którą znajdziemy w oficjalnym poradniku NVIDIA. Następnie zapisać plik i użyć funkcji importu profilu SLI. Po zastosowaniu tego rozwiązania problem całkowicie ustępuje. Producent kart z serii GeForce w najnowszej edycji sterownika wprowadzi stosowne poprawki, jednak do tego momentu pozostaje nam powyższe rozwiązanie. Warto wspomnieć, że problem ten nie pojawia się na GPU od AMD.

Źródło: Discord, NVIDIA