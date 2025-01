DirectX obsłuży renderowanie neuronowe na kartach NVIDIA GeForce RTX z serii 50. Nowy mechanizm dla rdzeni Tensor

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 przyniosła za sobą zapowiedź kilku nowych technologii od tej amerykańskiej firmy. Jedną z ważniejszych zmian, oprócz wprowadzenia DLSS 4, jest renderowanie przy pomocy sieci neuronowych, które wspierają wszystkie nowe układy z rodziny Blackwell. Oznacza to, że do generowania obrazu zostanie zaprzęgnięta tzw. sztuczna inteligencja. Microsoft ogłosił, że API DirectX będzie wspierało tę funkcjonalność.

Renderowanie neuronowe z kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wkrótce będzie wspierane także w API DirectX. Microsoft ogłosił, że interfejs ten zyska mechanizm, który pozwoli na usprawnienie tego rozwiązania.

Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej na temat renderowania neuronowego, to warto zajrzeć pod ten adres, gdzie rozwiązanie to zostało pokrótce omówione. NVIDIA ponownie chce wykorzystać AI, aby umożliwić płynniejsze działanie gier wideo (np. poprzez kompresję tekstur), a zarazem wprowadzić do nich lepszą jakość. Jak możemy przeczytać w podlinkowanym materiale Łukasza Stefaniaka, początkowo efekty nie będą takie, jak można by tego oczekiwać, gdyż sama AI jest w fazie intensywnego rozwoju. Niemniej jednak firmy takie jak Microsoft już przygotowują swoje rozwiązania do wsparcia renderowania neuronowego przy pomocy rdzeni Tensor ze wspomnianych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 - gigant z Redmond chce usprawnić ten proces poprzez wprowadzenie do API DirectX mechanizmu Cooperative Vectors.

W skrócie: wspomniany mechanizm ma optymalizować operacje macierzowo-wektorowe, które są kluczowe dla uczenia maszynowego. Dodatkowo pozwoli on na działanie małych sieci neuronowych w shaderach (dokł. pixel shader) bez zużywania całych zasobów układu graficznego. Oczywiście rozwiązanie ma się okazać najbardziej przydatne dla deweloperów, którzy będą chcieli wykorzystać możliwości renderowania neuronowego wprowadzonego przez NVIDIĘ. Zespół HLSL (High-Level Shader Language) współpracuje przy tym projekcie z kilkoma firmami, takimi jak AMD, Intel, NVIDIA oraz Qualcomm. Niestety nie podano, kiedy dokładnie DirectX zaoferuje wsparcie dla nowości od Zielonych.

Źródło: Microsoft, Ikona: Flaticon (Pixel perfect)