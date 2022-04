Dell XPS 13 Plus zostaje wprowadzony do sprzedaży. Na pokładzie procesory Intel Alder Lake-P oraz... niewidzialny touchpad

Jednym z bardziej nietypowych laptopów na systemie Windows 11, które zostały zaprezentowane podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, był ultrabook Dell XPS 13 Plus. Producent dość długo zwlekał z podaniem dokładnej daty dostępności oraz cen za urządzenie. Na szczęście ultrabook pomału wchodzi do sprzedaży, obecnie głównie na terenie USA. Sprzęt korzysta z najnowszych procesorów 12. generacji Intel Alder Lake-P. To co go jednak wyróżnia na tle innych ultrabooków z Windowsem to podejście do klawiszy funkcyjnych oraz touchpada. Pierwszy element jest dostępny w formie wirtualnej, nad fizyczną klawiaturą. Jeszcze ciekawiej się robi, gdy spojrzymy na obszar touchpada (a więc pod klawiaturą), bowiem tutaj... płytki dotykowej w ogóle nie widać.

Dell XPS 13 Plus oferuje dwie dość odważne zmiany wizualne, które z pewnością nie każdemu przypadną do gustu. Po pierwsze zmniejszono klawiaturę, usuwać górny rząd klawiszy funkcyjnych. Zostały one zaimplementowane w formie wirtualnego paska, umieszczonego nad klawiaturą. Na pierwszy rzut oka coś podobnego do paska TouchBar w laptopach Apple MacBook, tyle że tam mieliśmy fizyczny pasek z wirtualnymi przyciskami, a tutaj po prostu widzimy wirtualne przyciski na obudowie bez dodatkowych pasków. Drugą zmianą jest stworzenie niemal niewidocznego touchpada. Znajduje się on standardowo pod klawiaturą, tyle że na pierwszy rzut oka trudno jest wyłapać gdzie znajdują się linie oddzielające płytkę od pozostałej części obudowy. Sama klawiatura jest natomiast bardzo mocno ściśnięta, praktycznie bez przerw pomiędzy przyciskami.

Dell XPS 13 Plus Procesor Intel Core i5-1240P (12C/16T) - 4P + 8E

Intel Core i7-1260P (12C/16T) - 4P + 8E

Intel Core i7-1270P (12C/16T) - 4P + 8E

Intel Core i7-1280P (14C/20T) - 6P + 8E Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Dedykowany układ graficzny - Pamięć RAM Od 8 do 32 GB LPDDR5 5200 MHz

Pamięć lutowana w płytę główną Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, do 2 TB Ekran 13,4" WVA 1920 x 1200 pikseli, 16:10

Dotykowy, matowy ekran, 60 Hz, 500 nitów



13,4" WVA 1920 x 1200 pikseli, 16:10

Brak dotyku, matowy ekran, 60 Hz, 500 nitów



13,4" OLED 3456 x 2160 pikseli, 16:10

Dotykowy, błyszczący ekran, 60 Hz, 400 nitów



13,4" WVA 3840 x 2400 pikseli, 16:10

Dotykowy, błyszczący ekran, 60 Hz, 500 nitów Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0) Łączność Bezprzewodowa - Intel Killer WiFi 6E (AX211), Bluetooth 5.2 Akumulator 3-komorowy, 55 Wh Kamera internetowa 720p + IR (podczerwień dla Windows Hello) Waga 1,24 kg System Windows 11 Home / Pro Cena Od 1299 dolarów

Jeśli chodzi o specyfikację, to Dell XPS 13 Plus oferuje procesory 12. generacji Intel Alder Lake: od 12-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i5-1240P (4P + 8E), aż do Core i7-1280P z 14 fizycznymi rdzeniami i 20 wątkami. Procesory będą wspomagane przez maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5 5200 MHz oraz 2 TB nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Producent na swojej stronie oferuje także cztery warianty ekranów o przekątnej 13,4" oraz proporcjach 16:10. Do wyboru są panele dotykowe lub bez dotyku (jednak w obu przypadkach mowa o matowych powierzchniach), ekran OLED 3.5K lub LCD UHD+ z obsługą dotyku. W przypadku portów otrzymamy wyłączenie dwa złącza Thunderbolt 4, co jest oczywiście podyktowane mocnym odchudzeniem obudowy. W pudełku znajdą się przejściówki z USB-C na USB-A oraz z USB-C na Audio-jack 3.5 mm. Sprzęt posiada wbudowany akumulator o pojemności 55 Wh. Ceny ultrabooka rozpoczynają się od 1299 dolarów za wariant z Intel Core i5-1240P, 8 GB RAM oraz SSD 512 GB.

Źródło: Notebookcheck, Dell