Dead Rising Deluxe Remaster - twórcy przypominają o nowej wersji gry na krótko przed premierą

Capcom jeszcze nie zakończyło swojej tegorocznej działalności na rynku. Najgłośniej było w marcu, gdy pojawiła się wzbudzająca spore kontrowersje Dragon's Dogma II. Niespełna dwa tygodnie temu zaś premierę miała kolekcja Ace Attorney, znakomite visual novel pozwalające ponownie wcielić się w Milesa Edgewortha. A jeszcze w tym tygodniu zagramy w kolejne wznowienie. Grę do dziś w pewnych kręgach kultową, która doczekała się odświeżonej wersji.

Dead Rising Deluxe Remaster pojawi się już 19 września, a na razie otrzymał fabularną zapowiedź z kilkoma fragmentami rozgrywki.

Dead Rising to jedna z tych serii, które nie są specjalnie cenione za końcówkę. Czwarta odsłona nie sprostała wymaganiom - i to pomimo powrotu Franka Westa - a na kontynuację cyklu bynajmniej się nie zapowiada. Ale przynajmniej zapowiedziano całkiem solidnie wyglądający remaster "jedynki" - a wkrótce przekonamy się, czy warto wykładać na niego te 229 zł (269 zł w przypadku edycji Digital Deluxe). Aby nieco nas zachęcić, Capcom rzutem na taśmę udostępniło jeszcze fabularny zwiastun, w który wpletli pojedyncze kadry gameplayowe.

Twórcy starają się podkreślać, że nie będziemy mieli do czynienia z prostackim remasterem. Owszem, to nadal ta sama opowieść o dziennikarzu Franku Weście, który zapuścił się do objętego kwarantanną miasteczka Willamette, natykając się na hordę zombie. Zarówno jednak takie elementy, jak grafika (wsparcie RE Engine), rozgrywka czy efekty rozwalania żywych trupów mają ulec znaczącej poprawie. Możemy to zresztą wstępnie ocenić na powyższej zapowiedzi. Trzeba przyznać, że jak dotąd wygląda to zachęcająco.

Źródło: Dead Rising (Youtube)