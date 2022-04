Dead Island 2 – leakster o dobrej renomie podaje szczegóły dotyczące daty premiery gry

Zanim zatraciliśmy się w gameplay'u pierwszego Dying Light, cztery lata wcześniej, w 2011 roku Techland przygotował inną grę w świecie Zombie. Dead Island, bo o niej mowa, zostało bardzo dobrze przyjęte przez krytyków, jak i przez graczy, choć nie umknęły im problemy związane z powtarzalnością gameplay'u czy dość drewniana mechanika (strzelanie). Ostatecznie jednak sukces produkcji wróżył sequel i sequel ten bez zaskoczenia zapowiedziano. Co prawda miało to miejsce już 8 lat temu, a w międzyczasie na temat gry dochodziły nas same kiepskie wiadomości (zmiana dewelopera, plotki o anulowaniu itp.). Dziś jednak wiarygodny leakster przywraca wiarę w Dead Island 2 i zdradza, kiedy tytuł pojawi się w sklepach.

Leakster o dobrej renomie podał właśnie datę premiery gry pt. Dead Island 2. Według niego zagramy już jesienią tego roku.

Jak dotąd, premiery gry Dead Island 2 spodziewaliśmy się w przyszłym roku, choć insider nazwiskiem Tom Henderson sugerował, że zagramy raczej pod koniec roku bieżącego. Równie optymistyczne (a nawet bardziej) wieści ma wiarygodny leakster Colin Moriarty, który wygłosił swoje rewelacje w trakcie nowego odcinka podcastu Sacred Symbols (na końcu newsa). Według niego Dead Island 2 ma zostać oficjalnie zapowiedziane już wkrótce, zaś zadebiutuje niedługo po tej zapowiedzi. Ma to nastąpić (sklepowy debiut) we wrześniu bądź październiku tego roku.

Colin Moriarty już kilka razy pochwalił się rzetelnością swoich przecieków. Doniósł na przykład o powstawaniu gry Ratchet & Clank już na cztery miesiące przed jej zapowiedzią. Moriarty dodaje, że Dying Light 2 przeszło duże zmiany od czasu, kiedy widzieliśmy grę ostatnio. I choć nie wchodził w szczegóły, to z dotychczasowych doniesień wynika, że gra może wymagać solidnej mocy obliczeniowej naszych komputerów. Pojawi się także na konsolach nowej generacji.

Źródło: YouTube