Dark Souls Re-Remastered - zakończono prace nad dużą modyfikacją. Usprawnione oświetlenie, tekstury i nie tylko

Gry FromSoftware od dobrych kilkunastu lat należą do najbardziej wpływowych pozycji w branży, do tego pomimo wymagających mechanik zyskują coraz większą popularność - sytuacja Elden Ring jest tutaj chyba najlepszym przykładem. Na ich kolejnych projektach wzorują się nieraz twórcy niemający nawet uprzednio zbyt wiele wspólnego z gatunkiem. Nie brakuje przy tym rozlicznych modyfikacji - w szczególności do starszych odsłon.

Dark Souls Re-Remastered został ukończony i oferuje wiele wizualnych usprawnień do remastera kultowej gry.

Jeszcze tylko kilka tygodni i wyczekiwane rozszerzenie do Elden Ring pojawi się na rynku. Ale jeżeli poszukujecie pokrewnego tytułu, który nieco zabije czas, możecie nie tylko wrócić się do poprzednich gier japońskiego studia, ale na przykład sprawdzić któryś z modów. Teraz na przykład po wielu miesiącach szlifowania swoją wersję 1.0 otrzymało Dark Souls Re-Remastered. Dzięki niemu pojawia się opcja rozegrania pierwszej części serii w znacząco odświeżonych warunkach. W końcu Lordran zdążyło się już przez lata graficznie zakurzyć.

Re-Remastered dodaje do każdej mapy dynamiczne cienie, ponadto przywrócone zostaje oświetlenie PTDE, jak i większość tekstur - w tym broń i pancerz. Ogólnie rzecz biorąc, modyfikacja poprawia jakość kluczowych wizualnych efektów, w tym odbicia wody, roślinność, a także tak istotne dla serii elementy, jak wygląd poszczególnych lokacji z oddali (np. Blighttown zobaczycie jeszcze z Firelink Shrine). Wbudowano także DSR Shader Overhaul, co poprawia rozdzielczość cieni. Nie znaczy to oczywiście, że autor moda odpuszcza pracę nad całością. W dalszym ciągu ma on ulepszać potencjalne elementy i poprawiać ewentualne bugi.

