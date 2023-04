Czy komputery stacjonarne mają jeszcze jakikolwiek sens w dobie wszechobecnej miniaturyzacji?

W wielu aspektach naszego życia komputery osobiste różnego rodzaju stały się dla nas wręcz kluczowe. Z pewnością ogromnej części z nas ciężko byłoby teraz bez nich wyobrazić sobie nasze życie. Umożliwiają nam wykonywanie setek, jeśli nie tysięcy zadań, zapewniają dostęp do rozrywki oraz pomagają w pracy. Jednak w zależności od naszych preferencji i stylu życia istnieje wiele możliwości wyboru. Wielu osobom nawet przez myśl nie przejdzie praca na mobilnym sprzęcie, bo cenią sobie wygodę i wydajność. Z kolei inni wolą korzystać z laptopa bądź nawet mniejszych odpowiedników z uwagi na ich mobilność i nierzadko podobne możliwości. Rzecz jasna każdy z tych sprzętów ma swoje wady, jak i zalety. Jednak czy to właśnie mobilne rozwiązania są nam w stanie całkowicie zastąpić te drugie? Przyglądając się obecnej sytuacji i rozwojowi technologicznemu, można dojść do ciekawych wniosków.

Autor: Natan Faleńczyk

Przedstawiając pokrótce historie, trzeba przyznać, że już od momentu wprowadzenia pierwszych komputerów wiązano z nimi duże nadzieje. Jednak początki ery komputeryzacji nie były takie kolorowe. Pierwszy pełnoprawny komputer o nazwie ENIAC pojawił się publicznie w 1946 roku. Sprzęt zajmował 160 m² i ważył 27 ton (!), a mimo to, jego wydajność z dzisiejszego punktu widzenia pozostawiała wiele do życzenia. Jednak każdy kolejny sprzęt, stawał się coraz mniejszy i oferował znacznie więcej od swoich poprzedników. Kiedy więc spojrzymy na dalsze losy komputerów, wyraźnie ujrzymy, jak bardzo wszystko się zmieniło. Rozwój był tak dynamiczny, że dzisiejsze tanie smartfony są kilkadziesiąt tysięcy razy szybsze od wspomnianego ENIACA, a przy tym mieszczą się w naszej kieszeni (w większości przypadków). Świat stale dąży do postępu i miniaturyzacji sprzętów. Te same zadania jesteśmy w stanie wykonać nawet na małych urządzeniach. Czy więc w obecnych czasach komputery stacjonarne mają jeszcze jakikolwiek sens i przewagę nad ich mobilnymi odpowiednikami?

Czy w świecie, który cały czas się rozwija i oferuje nam coraz większe możliwości urządzeń w coraz mniejszym "opakowaniu", jest sens korzystać z komputerów stacjonarnych? Czy nadejdzie czas, że to rozwiązanie po prostu "odejdzie do lamusa"?

Odpowiadając na to pytanie, przyjrzyjmy się najpierw wydajności sprzętów z niskiej, średniej i wyższej półki cenowej w różnych zadaniach. Będą to sprzęty do pułapów cenowych za około 1500, 3500 oraz 7500 zł. Wybór komputera, jak i jego podzespołów opierać się będzie na uzyskaniu jak najlepszej wydajności w określonym wariancie cenowym. Na kwotę komputera stacjonarnego dodatkowo składać się będą peryferia, bez których nie bylibyśmy w stanie go użytkować. Do końcowej konfiguracji dochodzi więc koszt związany z monitorem, klawiaturą oraz myszką. Głównym zamysłem jest odwzorowanie podobnego doświadczenia na obu sprzętach, więc monitor będzie zbliżony parametrami do tego, co możemy uzyskać na mobilnym odpowiedniku. Z kolei, jeśli chodzi o zestaw klawiatury i myszki: będą to podstawowe, niewyróżniające się akcesoria, aby sztucznie nie zawyżać ceny. W zależności od naszych potrzeb i tego, ile jesteśmy w stanie wydać na konkretny sprzęt, będziemy mieli do czynienia z różnymi wynikami. Jak się okaże, oba rozwiązania wcale nie różnią się od siebie tak znacząco, jak mogłoby się wydawać. Kwestie wygody oraz innych wad i zalet, omówione zostaną na sam koniec, po porównaniu wymienionych konfiguracji komputerów.

Zazwyczaj sprzęty z niskiej półki cenowej wybierają osoby, którym komputer jest potrzebny jedynie do przeglądania internetu, nauki bądź mniej wymagających zadań. Jak na tym polu radzą sobie oba rozwiązania? Jak się okazuje - całkiem nieźle. Zarówno desktop, jak i laptop wyposażone są w zintegrowane układy graficzne. Za obraz w mobilnym sprzęcie odpowiada matryca o przekątnej 15,6 ", rozdzielczości FullHD oraz odświeżaniu wynoszącym 60 Hz. W stacjonarnej jednostce mamy do czynienia z 21,5" LED-owym monitorem o tych samych parametrach. W obu urządzeniach możemy liczyć na 16 GB szybkiej pamięci RAM DDR4 oraz dyski SSD na złączu M.2 o pojemności 512 GB. Parametry jednostek są naprawdę przyzwoite i zapewniają płynne działanie systemu. Pomimo wydania dość niskiej kwoty, oba rozwiązania z powodzeniem sprawdzą się do oglądania filmów, przeglądania internetu, a nawet do gier przy niższych rozdzielczościach oraz obniżonych detalach. Z pewnością do codziennej pracy wielu osobom taki sprzęt będzie całkowicie wystarczający. Oczywiście komputer stacjonarny lepiej poradzi sobie w grach z wiadomych przyczyn, jednak w ogólnym rozrachunku zwykły użytkownik nie powinien zauważyć większych różnic.

Laptop z niskiej półki cenowej Komputer stacjonarny

z niskiej półki cenowej Model Acer GWNC31514-BK - Matryca 15,6" FullHD IPS - Procesor Intel Core i3-1115G4

2C / 4T x 3,0 - 4,10 GHz AMD Ryzen 3 3200G

4C / 4T x 3,6 - 4,0 GHz Pamięć RAM 16 GB DDR4 G.SKILL Aegis 16 GB

2400MHz DDR4 CL17 Dysk twardy 512GB SSD M.2 PCie Silicon Power A55 512 GB

M.2 PCIe NVMe Płyta główna - ASRock A520M-HVS Zasilacz - Akyga Basic AK-B1-450 Obudowa - Gembird Fornax K300 Karta graficzna Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs Radeon Vega 8 Graphics Monitor - Philips 223V5LSB2 / 21.5" / Full HD Klawiatura i myszka - Titanium Memphis Cena bazowa 1510,54 zł 1528,20 zł

Porównanie komputerów z niskiej półki cenowej Testy wydajnościowe w wybranych programach Punkty (więcej = lepiej) 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 3DMark Time Spy

Processor Score 3506 2635 Geekbench 5.0

Processor Score (Multi) 2960 2399 Cinebench R20

Processor Score (Multi) 1481 1114 3DMark Time Spy

Graphics Score 1191 787 Geekbench 5.0

Processor Score (Single) 1015 1328 CrossMark 851 974 Cinebench R20

Processor Score (Single) 390 436 390 WebXPRT 3 176 204 176204

Komputer Stacjonarny Laptop

Porównanie komputerów z niskiej półki cenowej Testy wydajnościowe w wybranych grach FPS (więcej = lepiej) 15 30 45 60 75 90 105 120 Valorant

1080p / Low 112 84 League of Legends

1080 / Medium 95 82 DOTA 2

1080p / Low 72 55 Forza Horizon 5

720p / Very Low 71 46 Apex Legends

720p / Low 62 25 Fortnite

1080p / Medium 62 49 GTA V

768p / Normal 58 40

Komputer Stacjonarny Laptop

Przechodząc z budżetowej do średniej półki, możemy liczyć na dedykowaną kartę graficzną, lepszą wydajność oraz wyższą częstotliwość odświeżania wyświetlaczy. Praca na takim sprzęcie jest już o wiele bardziej przyjemna i powinna zadowolić większość osób, które szukają komputera do trochę bardziej wymagających zadań, pracy, a także gier. Za wyświetlacz w laptopie odpowiada 15,6" matryca IPS z odświeżaniem wynoszącym 144 Hz. Jego sercem jest wydajna 6 rdzeniowa / 12 wątkowa jednostka AMD Ryzen 5 5600 H o taktowaniu od 3,30 GHz do 4,20 GHz. Dyski SSD w kwestii pojemności będą takie same jak w budżetowych urządzeniach, jednak są zauważalnie szybsze, a pamięci RAM wyżej taktowane. W przypadku komputera stacjonarnego za procesor odpowiada Intel Core i5-10400F. Przy 6 rdzeniach i 12 wątkach osiąga on taktowanie od 2,90 GHz do 4,30 GHz. Monitor FullHD (IPS) posiada przekątną 24", odświeżanie równe 75 Hz i niski czas reakcji, który wynosi 4 ms. Największa zmiana w porównaniu z budżetowymi sprzętami to wspomniana dedykowana karta graficzna. W laptopie będzie to NVIDIA RTX 3050 z pamięcią o pojemności 4 GB, natomiast w desktopie umieszczona została karta Radeon RX 6600 posiadająca dwa razy więcej pamięci. Spoglądając na aspekt gamingowy, mobilna jednostka radzi sobie zauważalnie gorzej. Nie powinno być to żadnym zaskoczeniem. Jeśli zaś chodzi o ogólną wydajność systemu i korzystanie z niego, to znowu trzeba przyznać, że różnice nie są tak kolosalne. Przy codziennej pracy minimalne różnice się pojawią, jednak ta relacja będzie podobna do smartfonów ze średniej i średnio-wysokiej półki cenowej. Oba rozwiązania są na tyle wydajne, że nie licząc gier, nie powinniśmy ujrzeć zbyt wielu kompromisów, na jakie musiała się zdobyć mobilna jednostka. W tym segmencie cenowym większość urządzeń powinna spełniać oczekiwania użytkowników.

Laptop ze średniej półki cenowej Komputer stacjonarny

ze średniej półki cenowej Model HP Victus Gaming 15-fb - Matryca 15,6" FullHD IPS

micro-edge / 144Hz - Procesor AMD Ryzen 5 5600H

6C / 12T x 3,30 - 4,20 GHz Intel Core i5-10400F

6C / 12T x 2,90 GHz - 4,30 GHz Pamięć RAM 16 GB DDR4 3200 MHz Kingston Fury Beast 16 GB

2 x 8 GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM Dysk twardy 512 GB SSD M.2 NVMe GOODRAM PX500 512 GB

M2 PCIe NVMe Płyta główna - MSI B560M PRO-E Zasilacz - Corsair CV 550 W CP-9020210-EU Obudowa - KRUX Trek Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 / 4 GB PowerColor Radeon RX 6600 8 GB Monitor - iiyama ProLite XU2493HS-B5 Klawiatura i myszka - Gamenote 3w1 Gaming Combo Set Cena bazowa 3399 zł 3424,51 zł

Porównanie komputerów ze średniej półki cenowej Testy wydajnościowe w wybranych programach Punkty (więcej = lepiej) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 3DMark Time Spy

Graphics Score 7860 5872 3DMark Time Spy

Processor Score 7548 6891 Geekbench 5.0

Processor Score (Multi) 6349 6483 Cinebench R20

Processor Score (Multi) 3201 3688 CrossMark 1279 1311 Geekbench 5.0

Processor Score (Single) 1217 1369 Cinebench R20

Processor Score (Single) 438 535 438535 WebXPRT 3 215 267 215267

Komputer Stacjonarny Laptop

Porównanie komputerów ze średniej półki cenowej Testy wydajnościowe w wybranych grach FPS (więcej = lepiej) 25 50 75 100 125 150 175 200 League of Legends

1080p / Very High 187 153 Apex Legends

1080p / High 148 95 Forza Horizon 5

1080p / High 114 89 GTA V

1080p / Very High 113 88 Asassin's Creed: Valhalla

1080p / Medium 106 63 Red Dead Redemption 2

1080p / High 67 51 Cyberpunk 2077

1080p / Medium 62 39

Komputer Stacjonarny Laptop

Komputery z wyższego przedziału cenowego przeznaczone będą dla wszystkich, którzy oczekują najwyższej wydajności, a ich praca jest związana stricte z zadaniami, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. W przypadku laptopa zastosowana została 16" matryca OLED o rozdzielczości 3840 x 2400 px. Z kolei desktopowy monitor to Samsung Odyssey G5 z 27" wyświetlaczem, rozdzielczością 2560 x 1440 px oraz 144 Hz odświeżaniem. Za procesor w obu sprzętach odpowiada 14 rdzeniowa jednostka Intel Core i7-12700. W laptopie przy nazwie procesora na końcu ujrzymy oznacznie "H", natomiast w desktopie będzie to "F". Różnica będzie widoczna także w taktowaniu: 2,10 - 4,90 GHz w komputerze stacjonarnym, z kolei 3,50 - 4,70 GHz w mobilnym sprzęcie. Za pamięć RAM w komputerach odpowiadają bardzo szybkie kości DDR5 o pojemności 32 GB i taktowaniu 4800 MHz. 1 TB dyski twarde charakteryzować się będą o wiele wyższą prędkości zapisu i odczytu niż pozostałe segmenty. Mobilna karta graficzna to NVIDIA RTX 3070 Ti wyposażona w 8 GB szybkiej pamięci GDDR6. W stacjonarnym odpowiedniku znajdziemy Radeona RX 6800 Pulse z 16 GB GDDR6 na pokładzie. Wydajnościowo oba sprzęty będą się wręcz idealnie spisywały, zarówno w grach, jak i codziennych zadaniach. Jak można się spodziewać, nadal komputer stacjonarny będzie lepszy w grach, ze względu na możliwość zastosowania pełnego układu graficznego. Czy jednak różnica jest aż tak wielka? Gdybyśmy spojrzeli na aspekty renderowania grafiki, modelowania 3D czy obróbki filmów, z pewnością ujrzymy lepsze czasy ukończenia zadań. Tak więc na tym polu mobilne jednostki pomimo postępu, nie oferują jeszcze tyle mocy, co ich pełne ekwiwalenty.

Laptop z wyższej półki cenowej Komputer stacjonarny

z wyższej półki cenowej Model Gigabyte AERO 16 XE5 - Matryca 16" / 3840 x 2400 px / OLED - Procesor Intel Core i7-12700H

14C / 20T x 3,50 - 4,70 GHz Intel Core i7-12700F

12C / 20T x 2,10 - 4,90 GHz Pamięć RAM 32 GB DDR5 4800 MHz Kingston Fury Beast Black 32 GB

2 x 16 GB 4800MHz DDR5 CL38 DIMM Dysk twardy 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Kingston NV2 M.2 Pcie 4.0 NVMe 1 TB Płyta główna - ASRock B760 Pro RS Zasilacz - Thermaltake Smart SE Gold 730 W Modular Obudowa - PHANTEKS Eclipse P300 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070Ti

8 GB GDDR6 / TGP 105 W Sapphire Radeon RX 6800 Pulse Gaming OC / 16 GB GDDR6 Monitor - Samsung Odyssey G5

27" 2560 x 1440 px / 144 Hz Klawiatura i myszka - Zestaw Havit Cena bazowa 7549 zł 7 628,58 zł

Porównanie komputerów z wyższej półki cenowej Testy wydajnościowe w wybranych programach Punkty (więcej = lepiej) 1875 3750 5625 7500 9375 11250 13125 15000 3DMark Time Spy

Graphics Score 14980 11993 3DMark Time Spy

Processor Score 11521 11864 Geekbench 5.0

Processor Score (Multi) 10126 12125 Cinebench R20

Processor Score (Multi) 7165 6087 CrossMark 1841 1826 Geekbench 5.0

Processor Score (Single) 1557 1695 1557 Cinebench R20

Processor Score (Single) 726 689 726689 WebXPRT 3 281 297 281297

Komputer Stacjonarny Laptop

Porównanie komputerów z wyższej półki cenowej Testy wydajnościowe w wybranych grach FPS (więcej = lepiej) 25 50 75 100 125 150 175 200 Fortnite

FullHD / Epic 176 118 Forza Horizon 5

FullHD / Extreme 126 86 Control

FullHD / High 115 95 Asassin' Creed: Valhalla

FullHD / Ultra High 92 63 Red Dead Redemption 2

FullHD / Ultra 92 87 Cyberpunk 2077

FullHD / Ultra 86 70 Microsoft Flight Simulator

FullHD / Ultra 58 49

Komputer Stacjonarny Laptop

Porównując te trzy przedziały cenowe, wyraźnie można zauważyć, że różnice są zauważalne na wykresach, jednak nie aż tak bardzo w codziennym użytkowaniu. Oczywiście komputery stacjonarne siłą rzeczy będą bardziej wydajne. Poradzą sobie dużo lepiej w grach oraz innych zadaniach. Jednak mobilne odpowiedniki wcale nie ustępują im w tak wielkim stopniu. W wielu przypadkach będą całkowicie wystarczające, a dodatkowo potrafią nam zaoferować bardzo podobne doświadczenie płynące z korzystania z nich. Oczywiście, jeśli spojrzymy na możliwości rozbudowy sprzętu, to nie ma co nawet porównywać, ponieważ w laptopach ten aspekt jest dość mocno ograniczony (z małymi wyjątkami, jak choćby Framework Laptop). Jeśli jednak skupimy się na codziennym użytkowaniu i komforcie pracy, sprzęt mobilny może bardzo się zbliżyć do desktopów. Nie ma żadnego problemu, aby dokupić dodatkowy monitor oraz peryferia, rozsiąść się wygodnie w fotelu i korzystać z laptopa w takim samym stopniu. Tak naprawdę jest to największą zaletą wszelkich mobilnych urządzeń. W wielu wypadkach potrafią nam zaoferować podobną wydajność, a przy tym ogromną mobilność, której nie jesteśmy w stanie uświadczyć przy korzystaniu z komputerów stacjonarnych.

Pozostaje jeszcze kwestia innych mobilnych urządzeń. Tak naprawdę tablety, smartfony, a nawet konsole, są w stanie nam pełnoprawnie zastąpić "desktopa". Wszystko rzecz jasna rozgrywa się w ramach tego, do czego aktualnie potrzebujemy komputera. Jeśli są to podstawowe zadania, wspomniane przy rozwiązaniach budżetowych, z powodzeniem możemy korzystać z wielu alternatyw. Coraz więcej smartfonów posiada tryb, w którym poprzez podłaczenie go do monitora, możemy z niego korzystać jak z pełnoprawdego peceta. Można wspomnieć choćby o takich rozwiazaniach jak Samsung Dex czy Motorola Ready For. Same tablety nierzadko oferują nam wystarczającą wydajność, a przy tym także możemy dokupić dodatkowy ekran + peryferia. Na rynku mamy również kilka konsol, które mogłyby zastapić nam stacjonarną jednostkę. Wszystkie z omawianych rozwiązań mają dostęp do wielu programów graficznych (Gimp, Snapseed, Adobe Photoshop), obróbki wideo (Luma Fusion), oglądania multimediów (VLC), przegląderek internetowych oraz pakietów biurowych (Libre Office). Postęp technologiczny jest na tyle duży, że małymi urządzeniami jesteśmy w stanie zastąpić ich większe odpowiedniki.

Oczywiście jest kilka aspektów, jak choćby kwestia wydajności w grach, które na pierwszy rzut oka wydają się stanowić barierę nie do pokonania. Czy jednak na pewno? Wiele usług takich jak GeForce Now lub Xbox Game Pass, pozwala nam ogrywać praktycznie każdy tytuł na wszystkich wymienionych sprzętach, a nawet na telewizorach. Co prawda potrzebne jest wydajne łącze internetowe, ale w obecnych czasach światłowody ma coraz więcej osób. Sporo usług oferuje nam tworzenie treści na sprzętach, które nie wymagają dużej mocy obliczeniowej. Same zaś sprzęty mobilne stale stają się także bardziej funkcjonalne i wydajne. Z pewnością technologia nie będzie stała w miejscu i wszystko będzie się tylko rozwijać. Od czasów ENIAC-a możemy zauważyć, jak wielki postęp technologiczny został dokonany i nadal tak się dzieje. Możemy więc liczyć, że nadejdzie taki czas, że mobilne sprzęty będą całkowicie nam zastępować to, co dziś uważamy za swego rodzaju "szklany sufit". Kiedyś może wydawałoby się to mało prawdopodobne. Jednak spoglądając na historię, wyraźnie widzimy, że w dobie ciągłej miniaturyzacji sprzętów przy jednoczesnym zwiększaniu ich wydajności, może stać się to jak najbardziej możliwe. A co więcej - poniekąd już się to dzieje.

Źródło: PurePC, Notebookcheck, YouTube