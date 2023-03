MSI PRO DP10 13M - zaprezentowano nowe komputery typu Mini-PC. Na pokładzie procesor Intel Core i7-1360P

Tajwańska firma zaprezentowała nowe komputery typu Mini-PC o nazwie PRO DP10 13M. Urządzenia kierowane są przede wszystkim na rynek biznesowy, który jest największym odbiorcą tego typu sprzętu. Dostępne będą trzy modele, różniące się przede wszystkim typem zainstalowanego procesora. Topowy przedstawiciel zostanie wyposażony w jednostkę Intel Core i7-1360P. Brak jest na razie szczegółów dotyczących ceny komputerów.

Zaprezentowano nowe komputery Mini-PC MSI PRO DP10 13M. Urządzenia odznaczają się dobrą specyfikacją, kompaktowym rozmiarem i portem D-Sub (VGA), który zapewni obsługę nawet starszych monitorów.

Zaprezentowane platformy charakteryzują się bardzo kompaktowymi rozmiarami (ok. 18 cm w pozycji pionowej) i wagą nieznacznie przekraczającą 1 kg. Specyfikacja urządzeń pokazuje jednak, że powinny sprawdzić się nawet w bardziej wymagających zadaniach biurowych. Do dyspozycji użytkowników będą warianty z procesorami: Intel Core i7-1360P, Intel Core i5-1340P oraz Intel Core i3-1315U. Najlepszy z nich charakteryzuje się 4 rdzeniami Performance oraz 8 rdzeniami Efficient. Łącznie obsługuje zaś 16 wątków. W trybie turbo CPU osiąga częstotliwość taktowania wynoszącą nawet 5 GHz.

MSI PRO DP10 13M CPU Intel Core i7-1360P

Intel Core i5-1340P

Intel Core i3-1315U Pamięć RAM 2 x DDR4 3200 MHz SO-DIMM, maks. 64 GB Układ graficzny Intel Iris Xe

albo

Intel UHD Graphics Układ dźwiękowy Realtek ALC256 Nośniki danych 2 x M.2 SSD (PCIe)

1 x 2,5 cala SATA 6 Gb/s SSD lub HDD Karta Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211

albo

Intel Wi-Fi AC3168 Bluetooth 5.3 (AX211) lub 4.2 (AC3168) Frontowe porty 1 x USB-C 3.2 Gen 2

3 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x jack na mikrofon i słuchawki Tylne porty 1 x Thunderbolt 4

2 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x RJ-45

1 x HDMI 2.0b

1 x DisplayPort 1.4

1 x D-Sub (VGA) Zasilacz 120 W Wymiary 178.82 mm x 179 mm x 34.48 mm Waga 1,1 kg

W nowych zestawach firmy MSI można zainstalować do 64 GB pamięci DDR4 o częstotliwości 3200 MHz. Dostępne są dwa sloty zapewniające obsługę trybu dual-channel. O wyświetlanie obrazu w zaprezentowanych urządzeniach zadbają zintegrowane układy graficzne Intel Iris Xe, a w przypadku modelu z procesorem Core i3, mniej wydajny Intel UHD Graphics. Możliwe jest podłączenie nawet czterech monitorów równocześnie. Komputery wyposażono w tym celu w jedno gniazdo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 oraz Thunderbolt 4 o przepustowości nawet 40 Gb/s. Ciekawostką jest obecność wychodzącego z użytku portu D-Sub (VGA), który przeznaczony jest do obsługi starszych ekranów. Dostępne są także dwa złącza na napędy SSD M.2 oraz jedno, do którego można podłączyć 2,5-calowy nośnik SSD lub HDD oparty na interfejsie SATA 6 Gb/s.

Komputery posiadają oczywiście ponadto port RJ-45 oraz bezprzewodowy moduł sieciowy obsługujący standard Wi-Fi 6E. Możliwa jest także komunikacja za pośrednictwem Bluetooth. Na przednim panelu do dyspozycji użytkowników oddano jeden port USB-C 3.2 Gen 2 oraz trzy porty USB-A 3.2 Gen 1. Tylny panel zawiera dwa dodatkowe złącza USB-A 3.2 Gen 1. Całość wyposażono także w gniazdo jack przeznaczone na mikrofon i słuchawki. Osoby obawiające się kradzieży komputera, docenią zapewne slot Kensington lock, który w podstawowy sposób zabezpieczy komputery. Zestaw jest zasilany z urządzenia o mocy 120 W.

Nowe Mini-PC firmy MSI będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym. Na tę chwilę nie jest znana oficjalna cena urządzeń, ale z pewnością trzeba będzie liczyć się z pokaźnym wydatkiem, jak to zwykle bywa w przypadku tego typu rozwiązań. Według nieoficjalnych informacji, w przypadku modelu wyposażonego w najlepszy procesor, należy przygotować się na wydatek mocno przekraczający (w bezpośrednim przeliczeniu) 5 tys. zł. Komputery trafią zapewne przede wszystkim na rynek amerykański, ale nie jest wykluczona ich dostępność także w innych regionach świata.

Źródło: MSI