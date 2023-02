Człowiek kontra maszyna. Jak amatorski gracz pokonał sztuczną inteligencję w starochińskiej grze planszowej Go?

Starcia człowieka z maszyną to jeden z podstawowych motywów współczesnej popkultury. Przebiegi tych starć w dużej mierze zależą od dziedziny. Tam, gdzie liczy się strategia i zdolności do obliczeń, zwyciężają bez problemu komputery. Czy jednak jesteśmy skazani z góry na niepowodzenia w takich pojedynkach? Ostatnie wydarzenia pokazały, że w oprogramowaniu sztucznej inteligencji wciąż istnieją luki, które można skutecznie wykorzystać.

Kellin Pelrine, zwykły amerykański gracz klasycznej chińskiej gry planszowej Go, dokonał czegoś, co nie udało się mistrzom - pokonał sztuczną inteligencję. W pewnym skrócie - tę samą, która w 2016 zwyciężyła ówczesnych największych mistrzów Go, w tym Lee Sedola (z wynikiem 4:1).

Tego rodzaju starcia od dawna rozpalają głowy graczy różnego rodzaju. W końcu już ponad 20 lat temu firmie IBM udało się stworzyć wystarczająco potężne oprogramowanie, by było w stanie regularnie pokonywać szachistów na poziomie arcymistrzowskim. Większość pamięta przede wszystkim sławne mecze Kasparowa przeciwko Deep Blue (od 10 lutego 1996 do 11 maja 1997 roku). Od tego czasu powstały potężniejsze aplikacje szachowe, jak na przykład Stockfish. W ostatnich latach palmę pierwszeństwa objęły programy opierające się na narzędziach sztucznej inteligencji, które przekroczyły zdolności tradycyjnych programów szachowych.

Chińskie Go ma inne zasady niż szachy, dlatego też odpowiednie wyuczenie się stylu gry zajęło zdecydowanie więcej czasu. Liczba kombinacji w tej grze jest w zasadzie nieograniczona. Ostatecznie w 2016 roku człowiek musiał uznać wyższość maszyny również i na tym polu, co stało się źródłem wielu pytań o granice możliwości sztucznej inteligencji. Więcej o tym pojedynku oraz procesie doskonalenia krzemowego pretendenta do tronu można zobaczyć w dokumencie "AlphaGo" z 2017 roku. Wraz z rozwojem technologii pojawiło się coraz więcej oszustw. Szczególnie gracze szachowi są regularnie sprawdzani pod tym kątem - pomoc komputera pozwala w obecnej chwili wygrać niemal każdy turniej.

Kellin Pelrine wykorzystał opracowaną przez zespół badaczy strategię, która w powtarzalny sposób doprowadza sztuczną inteligencję do niewłaściwych wniosków. I chociaż sam pomysł został skonstruowany przy pomocy komputerów, to Amerykanin grał samodzielnie. W ten sposób zwyciężył w 14 na 15 meczach. Strategia niezbędna do wygrywania ujawniona przez oprogramowanie nie jest prosta, ale nie wymaga również poziomu mistrzowskiego. Średnio zaawansowany gracz jest w stanie nauczyć się jej. Trzeba dodać, że pomysł działa przeciwko różnym programom służącym do gry w Go. Co to oznacza? Prawdopodobnie słabość sztucznej inteligencji leży u samego źródła uczenia maszynowego. Fundamentalny błąd uniemożliwiający rozpoznanie pewnego rodzaju strategii musiał zaistnieć na wczesnym etapie nauki. W konsekwencji, zdaniem ekspertów, jest zbyt wcześnie, by przypisywać AI nadludzkie zdolności, nawet w przypadku gier stanowiących zamknięty system bazujący na mocy obliczeniowej.

