Crow Country - tytuł nawiązujący do retro horrorów z lat 90. otrzymał datę premiery i zwiastun

SFB Games nie są specjalnie znani w środowisku, choć ich korzenie sięgają jeszcze początków XXI wieku. Założyciele studia z siedzibą w Londynie zaczynali wcześniej m.in. od produkcji gier przeglądarkowych, a po dziś dzień również nie odznaczyli się stworzeniem jakiejś głośniejszej pozycji. Jeżeli jednak mielibyśmy zainteresować się ich przyszłymi projektami, to wskutek nadchodzącej gry, która może przyciągnąć w szczególności fanów oldschoolowych horrorów.

Crow Country, staroszkolny survival horror, pojawi się 9 maja na pecetach oraz konsolach PlayStation 5. Otrzymaliśmy także zwiastun gry.

Crow Country w dość oczywisty sposób nawiązuje do tradycji tytułów ze specyficznie podążającą kamerą z trzeciej osoby i 32-bitową graficzną stylistyką. Główną bohaterką jest Mara Forest. Dziewczyna rusza do pewnego zamkniętego dwa lata wcześniej parku rozrywki - tytułowego Crow Country - by odkryć tajemnice związaną z pełnym niepokojących plotek zniknięciem niejakiego Edwarda Crowa, założyciela tego miejsca. Pozornie bajkowy nastrój parku jest zaledwie fasadą, bowiem kryją się tam mrożące krew w żyłach monstra.

Jak przystało na duchowego spadkobiercę retro survival horrorów, podczas eksploracji Crow Country przyjdzie nam zarówno walczyć z przeciwnikami przy pomocy napotykanych różnorodnego oręża - od zwykłej broni palnej po miotacze ognia - jak i rozwiązywać po drodze zagadki przybliżające nas do odkrycia tajemnicy tego miejsca. Miejscami pojawią się także postacie, które akurat nie mają ochoty nas zabić, a mogą dostarczyć przydatnych informacji. Chętni mogą sprawdzić wersję demo tak na PlayStation, jak i PC.

