Cooler Master HAF 500 - Powraca kultowa seria obudów dla entuzjastów. Kusi ona dodatkowym chłodzeniem karty graficznej

Sporo czytelników z całą pewnością pamięta serię obudów HAF od tajwańskiego Cooler Mastera. Chociaż producent zdawał się o niej zapomnieć, stawiając na inne grupy produktowe, to Azjaci wreszcie przestali nas trzymać w niepewności zapowiadając premierę modelu HAF 500. Kolejny raz otrzymujemy okazałą i ciężką konstrukcję stworzoną z myślą o standardzie E-ATX. W środku zmieszczą się najwydajniejsze podzespoły, łącznie z zestawami All in One oraz rozbudowanymi, autorskimi układami LC. Fani chłodzenia powietrzem też powinni być zadowoleni, zwłaszcza z czterech fabrycznych wentylatorów z czego dwa z nich są 200-milimetrowe i z ARGB LED, a jeden 120-milimetrowy chłodzi dodatkowo kartę graficzną.

Cooler Master HAF 500 to obudowa o wymiarach 510 x 224 x 516 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 9,5 kilograma, która wykonana została ze stali oraz hartowanego szkła. Jej wnętrze pomieci płyty główne typu SSI CEB, E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 167 milimetrów; karty graficzne o długości do 410 milimetrów i zasilacze ATX nie dłuższe niż 180 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala oraz dwa miejsca 2,5 cala. Panel I/O znalazł się na górze konstrukcji, bliżej frontu. Gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C i złącze audio typu combo.

Pod względem wentylacji tajwańska konstrukcja może pomieścić do ośmiu wentylatorów - dwa 200- lub 140-milimetrowe albo trzy 120-milimetrowe na przodzie; taki sam zestaw na górze oraz po jednym najmniejszym śmigle z tyłu i wewnątrz obudowy. Fabrycznie otrzymujemy cztery wentylatory - dwa 200-milimetrowe z ARGB LED, jeden 120-milimetrowy z ARGB LED i jeden 120-milimetrowy bez podświetlenia. Ostatni z nich umieszczony jest na ruchomym stelażu na klatce na HDD i ma za zadanie chłodzić dodatkowo kartę graficzną. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj do dwóch radiatorów 360-milimetrówych. Obudowa Cooler Master HAF 500 dostępna będzie w sprzedaży w polskich sklepach pod koniec stycznia w sugerowanej cenie około 560 złotych. Do wyboru dostaniemy biały oraz czarny wariant kolorystyczny.

