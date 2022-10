Colorful RTX 4090 iGame Neptune z kosmicznym poborem energii w trybie OC. Szkoda, że nie rekompensują tego wyniki wydajności

NVIDIA GeForce RTX 4090 to zdecydowanie nie jest najbardziej energooszczędna karta graficzna na rynku. Jak wiemy, domyślny współczynnik TGP tego układu wynosi 450 W, jednak niereferencyjne modele przeznaczone do ekstremalnego podkręcania mogą znacząco wykraczać poza sugerowany zakres poboru energii. Idealny przykład to model Colorful GeForce RTX 4090 iGame Neptune OC, który został właśnie przetestowany przez serwis Expreview.

Karta Colorful RTX 4090 iGame Neptune z TGP 630 W uzyskała tylko 0,7% wyższy wynik w 3DMark Time Spy Extreme względem fabrycznych ustawień. Trudny o lepszy przykład przerostu formy nad treścią...

Jak wykazała recenzja, chłodzony cieczą model iGame Neptune od firmy Colorful to prawdopodobnie najbardziej prądożerny GeForce RTX 4090 ze wszystkich dostępnych. Układ ten wyróżnia się TGP na poziomie 550 W, jednak dla trybu OC możliwe jest włączenie TGP na poziomie aż 630 W. Nie powinno więc dziwić, że producent rekomenduje do tej karty zasilacz o mocy 1000 W. Warto też dodać, że układ wyróżnia się firmowo podniesionymi zegarami i pod obciążeniem może pracować z taktowaniem do 2640 MHz. Co ciekawe, mimo kosmicznej specyfikacji szczytowy pobór prądu wykazany przez narzędzie NVIDIA PCAT to "tylko" 470 W (w domyślnych ustawieniach), aczkolwiek w stanie bezczynności karta pobierała aż 47 W. Winny może tu być skomplikowany system chłodzenia.

Warto jednak podkreślić, że odblokowanie dodatkowych 80 W (TGP) nie wpłynęło zbytnio na poprawę wydajności, bowiem względem domyślnych ustawień karta uzyskała tylko 0,7% wyższy wynik w 3DMark Time Spy Extreme. Co więcej, test TechPowerUp pokazał nam, karta o tak ekstremalnej specyfikacji może wymagać specjalnego adaptera 12VHPWR przeznaczonego do obsługi kart o TGP 600 W (z czterema złączami 8-pin). O ile jednak nie zamierzacie wyciskać z układu ostatnich soków, nie będzie miało to większego znaczenia.

Źródło: VideoCardz, Expreview, TechPowerUp