Karty graficzne GeForce RTX 4090 od firmy GIGABYTE były projektowane w wersji ze złączem NVLink

Układ GeForce RTX 4090 pod względem czystej wydajności jest dosłownie bezkonkurencyjny, choć ma swoje wady. Niektórzy będą narzekać na brak obsługi DisplayPort 2.0 czy PCIe 5.0, jednak dla wielu szokiem będzie brak wsparcia dla złącza NVLink. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie wszyscy producenci byli przekonani do planów NVIDII. Wygląda na to, że firma GIGABYTE do samego końca wierzyła w możliwość łączenia GeForce'ów RTX-a 4090 w pary.

Wygląda na to, że firma GIGABYTE jako jedyna przewidywała obecność złącza NVLink w nowych kartach GeForce. Ostatecznie jednak żaden RTX 4090 nie jest w stanie współpracować z drugim takim samym układem.

Jak odkrył overclocker der8auer, karta graficzna GeForce RTX 4090 AORUS Master od GIGABYTE'a posiada na laminacie ścieżki zaprojektowane specjalnie dla złącza NVLink. Co ciekawe, ścieżki te zauważone zostały również w innym modelu od tego producenta (Gaming OC), jednak nie widać ich w modelach Founders Edition czy kartach od innych partnerów NVIDII. Wygląda więc na to, że firma GIGABYTE jako jedyna przewidywała obecność złącza NVLink w nowych GeForce'ach. Być może wynika to z problematycznej komunikacji z NVIDIĄ, jednak ostatecznie i tak nie ma to większego znaczenia - koniec końców żaden RTX 4090 nie jest i nie będzie w stanie współpracować z drugim takim samym układem.

Brak złącza NVLink to z pewnością cios dla entuzjastów i twórców treści, którzy do swojej pracy wykorzystywali systemy z wieloma jednostkami GPU. W przypadku gier renderowanie z wykorzystaniem wielu kart od zawsze było dosyć problematyczne, dlatego sądzimy, że akurat dla graczy brak NVLink będzie najmniej odczuwalny. Nie wiemy jednak, czy NVIDIA definitywnie skończyła z tym rozwiązaniem. Możliwe, że Zieloni zastosują wspomniane złącze w modelu GeForce RTX 4090 Ti lub jednostkach z następnej generacji.

Źródło: VideoCardz, TechPowerUp, der8auer