Cisco Webex w marcu: Rekordowa liczba 324 mln użytkowników

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusza wiele osób do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi i pozostania w domach, czego efektem jest ogromny wzrost popularności narzędzi do współpracy, takich jak Cisco Webex. Świadczy o tym fakt, że w marcu odbyły się aż 73 miliony spotkań za pośrednictwem tej platformy. Jak mówi Sri Srinivasan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, Cisco Collaboration, wykorzystanie Webexa wzrosło 2,5 raza w Ameryce Północnej i Południowej, cztery razy w Europie i 3,5 raza w regionie Azjii i Pacyfiku. Jest to wynik zwiększonego zainteresowania usługą wśród klientów korporacyjnych, ale również wzrostu popularności nauki zdalnej i telemedycyny.

W marcu odbyły się aż 73 miliony spotkań za pośrednictwem platformy Cisco Webex. Każdego dnia odbywało się aż 4,2 miliona spotkań, zaś liczba nowych rejestracji wyniosła aż 240 tysięcy osób na dobę.

Jak wyglądają pozostałe, marcowe statystyki Cisco Webex? Otóż z oprogramowania skorzystało aż 324 milionów użytkowników, czyli ponad dwa razy więcej niż w styczniu, zaś liczba nowych rejestracji wyniosła aż 240 tysięcy osób na dobę. Jednego dnia odbywało się 4,2 miliona spotkań, czyli ponad dwukrotnie więcej niż podczas szczytowych momentów przed pandemią. Wszystkie spotkania online, które odbyły się w ubiegłym miesiącu, trwały łącznie aż 14 miliardów minut (ponad dwa razy więcej niż w lutym).

Skala z jaką są obecnie wykorzystywane narzędzia do współpracy jest niezwykła. Robimy wszystko, aby nadążyć za zapotrzebowaniem. Nasi specjaliści ciężko pracują, aby organizacje, które muszą funkcjonować w tym trudnym okresie, mogły pozostać w kontakcie, działać efektywnie i bezpiecznie – mówi Chuck Robbins, prezes Cisco. Inicjatywy związane z pomocą dotyczącą wideokonferencji mnożą się na każdym kroku. Również i my postanowiliśmy w pewnym momencie pomóc mniej obeznanym z zagadnieniem osobom, w swobodniejszym poruszaniu się po podobnym oprogramowaniu. Dlatego też przygotowaliśmy poradnik pt. Jak przeprowadzić lekcję online? Poradnik nauczania zdalnego, który celowany jest zwłaszcza w osoby prowadzące lekcje czy wykłady online.

Źródło: Cisco