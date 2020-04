Jak przeprowadzić lekcję online? Poradnik nauczania zdalnego

Nauczanie zdalne trwa w najlepsze. Może niekoniecznie w najlepszych warunkach, bo o tym, jak trudnym zadaniem jest prowadzenie lekcji online (zwłaszcza bez niezbędnego zaplecza technicznego) przekonał się w ostatnich tygodniach niejeden nauczyciel. Uczniowie i rodzice, również niespecjalnie optymistycznie podeszli to tego zagadnienia (choć nie można generalizować, bo zawsze znajdą się osoby, które w tych nowych okolicznościach odnalazły się nadzwyczaj sprawnie). Wydaje się, że jak dotąd większość nauczycieli ma już własne sposoby (lepsze bądź gorsze) na przeprowadzanie takich lekcji, jednak równie wielu z nich ma wciąż obawy, często wyłącznie techniczne, związane z prowadzeniem wirtualnych zajęć, a więc rezygnuje z tej możliwości. Jako redakcja PurePC zdecydowaliśmy się więc w możliwie prosty sposób przeprowadzić wszystkich zainteresowanych przez proces instalacji kilku popularnych platform przeznaczonych do wideokonferencji oraz pokazać, jak ich używać.

Wideokonferencje podczas nauczania zdalnego to możliwość, po którą sięgają raczej bardziej obeznani z nowoczesnymi technologiami nauczyciele. Nasz poradnik dotyczący lekcji online powinien to zmienić.

Charakterystyka prowadzenia zajęć online zdecydowanie różni się w zależności od tego, czy pracujemy w szkole podstawowej czy ponadpodstawowej. Jedne szkoły oparły swoje nauczanie zdalne wyłącznie na komunikacji e-mailowej, poprzez facebookowego Messengera, platformę Librus czy Dzienniczek. Inne poszły o krok dalej, wysyłając uczniom nie tylko zadania w Wordzie typu "napisz rozprawkę i wyślij w danym terminie", ale podsyłając dzieciom odnośniki do ciekawych materiałów audiowizualnych chociażby na najprostszym YouTubie. Bardziej zaawansowane technologicznie osoby tworzą proste interaktywne quizy wykorzystując portale takie jak Testportal, Exam, Eduelo czy Quizizz, aby urozmaicić uczniom te nadzwyczajne okoliczności. Najbardziej efektywne jest jednak chyba (o ile pozwalają na to naturalnie warunki) realizowanie zajęć z użyciem wideokonferencji, które do pewnego stopnia są substytutem dla klasycznych zajęć twarzą w twarz.

Jak już zauważyliśmy, ile szkół, tyle możliwości, jednak niezależnie od warunków, nauczanie zdalne zawsze można urozmaicić, a w tym wypadku limitem jest tylko kreatywność. Zanim jednak sięgniemy dalej, po interaktywne tablice online czy inne, bardziej zaawansowane rozwiązania, warto zapoznać się przede wszystkim z tym, z jakich narzędzi do wideokonferencji możemy skorzystać, jak je zainstalować i jak ich używać. Na kolejnych stronach znajdziecie poradniki krok po kroku opisujące platformy takie jak Microsoft Teams, Zoom oraz Skype, zaś poniżej zamieszczam dodatkowo alternatywy dla wspomnianych programów. Po kliknięciu w ich nazwę, zostaniecie przeniesieni do oficjalnych stron produktów, skąd można pobrać daną platformę. Wszystkie z nich mają też swoją mobilną wersję (na smartfona), więc jeśli ktoś wolałby prowadzić zajęcia własnie z telefonu (co będzie pewnie jednak mniej wygodne), zamieszczam odnośniki również do tych wersji. Poradniki z kolejnych stron, będą jednak bazowały na wersjach komputerowych programów Teams, Zoom oraz Skype.

Nauczanie zdalne - darmowe programy do wideokonferencji:

Microsoft Teams - wersja na smartfona z systemem Android

Zoom - wersja na smartfona z systemem Android

Microsoft Skype - wersja na smartfona z systemem Android

Google Duo - wersja na smartfona z systemem Android

WhatsApp - wersja na smartfona z systemem Android

Viber - wersja na smartfona z systemem Android

Google Hangouts - wersja na smartfona z systemem Android

Cisco Webex - wersja na smartfona z systemem Android

Microsoft Teams - wersja na smartfona z systemem iOS

Zoom - wersja na smartfona z systemem iOS

Microsoft Skype - wersja na smartfona z systemem iOS

Google Duo - wersja na smartfona z systemem iOS

WhatsApp - wersja na smartfona z systemem iOS

Viber - wersja na smartfona z systemem iOS

Google Hangouts - wersja na smartfona z systemem iOS

Cisco Webex - wersja na smartfona z systemem iOS

Uwaga: Przed przystąpieniem do pobierania i instalowania opisanych na następnych stronach programów, warto uprzednio podłączyć do komputera słuchawki oraz mikrofon (lub system 2w1) i upewnić się, że działają. W internecie znajduje się wiele poradników, które ułatwią sprawę podłączania tych urządzeń, a także internetowej kamerki jeśli pracujemy na komputerze stacjonarnym (najłatwiej jest jednak w przypadku laptopów, które mają wbudowane kamery).