Cinebench 2024 - nowe oprogramowanie do testowania procesorów i kart graficznych z silnikiem Redshift

Cinebench to jeden z najpopularniejszych programów do testowania procesorów. Nierzadko nawet w komentarzach pod naszymi tekstami pojawiają się sformułowania pokroju "grania w Cinebencha". Dotychczasowa wersja - Cinebench R23 - wprowadziła natywną obsługę procesorów Apple Silicon. Teraz firma Maxon dość nieoczekiwanie zaprezentowała kompletnie nową wersję o nazwie Cinebench 2024. W porównaniu do wcześniejszych wersji, zaszło tutaj całkiem sporo zmian.

Firma Maxon opublikowała benchmark Cinebench 2024, który pozwala na testowanie w tych samych warunkach zarówno procesorów jak również kart graficznych. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, nowy Cinebench korzysta z silnika renderowania Redshift.

Oprogramowanie Cinebench 2024 przechodzi na silnik renderowania Redshift, który jest głównym silnikiem wykorzystywanym w platformie Cinema 4D. Od teraz wykorzystywane są identyczne algorytmy renderowania dla procesorów oraz kart graficznych. Tym samym oprogramowanie płynnie dostosowuje się do współczesnych podzespołów, rozszerzając pole testowania nie tylko na procesory. Cinebench 2024 jest dostępny w natywnych wersjach pod procesory x86, układy ARM (architektura Arm64 pod system Windows) oraz jednostki Apple Silicon. Cinebench 2024 jest dostępny do pobrania ze strony Maxon.

Cinebench 2024 wykorzystuje tą samą scenę zarówno pod testy procesorów jak i kart graficznych. Nowa wersja również odznacza się bardzo mocnym obciążeniem procesorów, wykorzystując wszystkie dostępne zasoby, jakie tylko są przewidziane dla konkretnych układów. Poniżej możecie zobaczyć wyniki pochodzące z mojej platformy testowej. Procesor Intel Core i9-12900K w teście jednego wątku uzyskał wynik 115 punktów, tylko nieznacznie więcej od Apple M1 Ultra i M1 Max (po 113 punktów). W teście wielowątkowym, układ Alder Lake otrzymał 1238 punktów, będąc jednocześnie daleko za Apple M1 Ultra (1625 pkt). Karta graficzna GeForce RTX 4080 to już zupełnie inny temat, ponieważ tutaj uzyskano blisko 26 tysięcy punktów. Szykuje się świetny benchmark do testowania procesorów i nowe oprogramowanie w najbliższym czasie trafi na pewno do testów na PurePC.pl.

Źródło: Maxon, PurePC (screeny)