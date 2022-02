Chernobylite otrzyma w końcu dedykowaną wersję dla PlayStation 5 oraz Xbox Series, ze wsparciem dla Ray Tracingu - także na PC

W ubiegłym roku zadebiutowała gra Chernobylite, przygotowana przez polski zespół The Farm 51. Początkowo tytuł trafił tylko na PC, jednak jesienią zadebiutowały także wersje dla konsol starej już generacji - PlayStation 4 oraz Xbox One. Początkowo sądziliśmy, że jeszcze przed końcem 2021 roku pojawi się wersja dla konsol obecnej generacji. Tak się jednak nie stało i wygląda na to, że jeszcze trochę poczekamy. Studio The Farm 51 w końcu potwierdziło konkretne informacje na temat nowego wydania gry. Pojawi się ono w drugiej połowie kwietnia, a więc w miesiącu kiedy pierwotnie miał zadebiutować STALKER 2 Heart of Chernobyl. Dodatkowo na PC pojawi się Chernobylite Enhanced Edition, które będzie dostępne w ramach bezpłatnej aktualizacji dla osób, które już posiadają grę.

The Farm 51 ogłosiło datę premiery Chernobylite na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series. Obecna generacja otrzyma m.in. wsparcie dla Ray Tracingu, które zostanie rozszerzone także na PC w formie bezpłatnej aktualizacji.

Chernobylite w wersji dla PlayStation 5 oraz Xbox Series pojawi się 21 kwietnia tego roku. Osoby posiadające grę na PS4 lub Xbox One otrzymają rozszerzoną wersję za darmo. Dodatkowo PS5 otrzyma fizyczne wydanie pudełkowe. Xbox Series X oraz PlayStation 5 otrzymają dwa tryby obrazu. W trybie jakości twórcy zaoferują dynamiczną rozdzielczość do 4K oraz 30 klatek na sekundę. W trybie wydajności rozdzielczość zostanie obniżona do Full HD, ale ustawienia graficzne będą wymaksowane, przy zachowaniu 60 FPS. Twórcy obiecują także wsparcie dla Ray Tracingu i z komunikatu wnioskujemy, że dotyczy on obu trybów obrazu.

PlayStation 5 Xbox Series X Tryb jakości Dynamiczne 4K + Ray Tracing + 30 FPS Dynamiczne 4K + Ray Tracing + 30 FPS Tryb wydajności Full HD (1920x1080) + ustawienia ultra + Ray Tracing + 60 FPS Full HD (1920x1080) + ustawienia ultra + Ray Tracing + 60 FPS Dodatkowa funkcjonalność Pełne wsparcie dla DualSense -

Posiadacze PlayStation 5 z pewnością ucieszą się z informacji na temat pełnego wykorzystania pada DualSense - mowa zarówno o haptycznych wibracjach jak również adaptacyjnych triggerach. Wraz z premierą Chernobylite na PS5 oraz Xbox Series, gracze PC otrzymają nową wersję gry nazwaną Chernobylite Enhanced Edition. Główną różnicą będzie wsparcie dla Ray Tracingu. Edycja Rozszerzona będzie oferowana bez dodatkowych kosztów, jeśli już posiadacie obecną wersję Chernobylite w swojej bibliotece gier.

Źródło: The Farm 51