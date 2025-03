CEO firmy Qualcomm potwierdza: smartfony Samsung Galaxy S24 zadebiutują z dwoma różnymi układami SoC

Chyba wszystkie technologiczne media na świecie informowały już o dwóch różnych chipach w nadchodzącej serii smartfonów Samsung Galaxy S24. Możemy się więc spodziewać, że - tak jak w poprzednich latach - smartfony będa dostępne w rodzimych sklepach wyłącznie z chipem Exynos, natomiast warianty np. dla USA zostaną wyposażone w Snapdragona. Wyjątkiem jest tutaj tylko model S24 Ultra, który akurat w każdym zakątku świata ma bazować na chipie Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. CEO firmy Qualcomm zdaje się to właśnie potwierdzać.

Dyrektor generalny Qualcomm przyznał, że smartfony Samsung Galaxy S24 z układami Snapdragon będą miały większościowy udział na rynku. To może być potwierdzenie, nie ujrzymy modelu S24 Ultra z układem Exynos.

Wczoraj, 1 listopada, dyrektor generalny Qualcomm, Cristiano Amon, obecny był na konferencji dotyczącej wyników finansowych za czwarty kwartał. Podczas spotkania CEO powiedział: "Smartfony Galaxy S24 zostaną wkrótce wypuszczone […], a Qualcomm ma większościowy udział w rynku". To jasno potwierdza dotychczasowe plotki i przecieki. Warto zwrócić jeszcze uwagę na drugą część zdania, która niejako przychyla się do obecności chipu Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy we wszystkich modelach S24 Ultra na całym świecie.

8Gen3 For Galaxy

GPU 1000MHz — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 2, 2023

Jak wiemy, tegoroczne modele Samsung Galaxy S23 opierają się na układzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 w firmowo podkręconej wersji "for Galaxy", która okazuje się nieco lepsza od standardowego wariantu tego procesora. Historia ta powtórzy się również w przypadku modeli Galaxy S24 Ultra, bowiem informator @UniverseIce zdradził, że smartfon ten (razem z innymi modelami S24 bazującymi na tym SoC) otrzyma Snapdragona 8 Gen 3 for Galaxy wyróżniającego się grafiką Adreno pracującą z taktowaniem do 1 GHz. Warto przypomnieć, że układ ten wg domyślnej specyfikacji ma rozpędzać się maksymalnie do 903 MHz, a zatem będzie można liczyć na zauważalnie wyższą wydajność w zastosowaniach graficznych. Możliwe, że chip ten ma też kilka innych dodatkowych zalet, lecz najpewniej wszystkiego dowiemy się dopiero w styczniu podczas prezentacji smartfonów.

Źródło: Sammobile, The Elec, @UniverseIce, Phone Arena