Call of Duty: Modern Warfare III już za kilka dni ma trafić do abonamentu Game Pass na PC oraz konsolach Xbox

Ubiegłoroczne Call of Duty Modern Warfare III od studia Sledgehammer Games nie przyjęło się jakoś entuzjastycznie, zarówno wśród recenzentów jak i graczy. Produkcja krytykowana była m.in. za wtórność oraz niepotrzebne oferowanie otwartego świata w niektórych misjach kampanii fabularnej, przez co zbyt mocno została ona upodobniona do Call of Duty Warzone. Wygląda na to, że osoby które nie zdecydowały się na zakup, już niedługo będą miały okazję przekonać się, czy Modern Warfare III faktycznie wypada tak blado.

Według nieoficjalnych informacji, już w najbliższą środę do usługi Game Pass na PC oraz Xbox trafi ubiegłoroczne Call of Duty: Modern Warfare III.

Gdy Microsoft przejmował Activision-Blizzard, wiele osób spodziewało się rychłego dodania katalogu wydawcy do abonamentu Game Pass. Tymczasem sprawa nie okazała się tak oczywista, bo dotychczas doczekaliśmy się wyłącznie Diablo IV od Blizzarda. Wygląda na to, że katalog już niedługo zacznie się rozrastać o gry z serii Call of Duty. Według nieoficjalnych informacji, już w najbliższą środę (24 lipca), do usługi trafi ubiegłoroczne Call of Duty Modern Warfare III. Gra będzie oferowana zarówno na PC jak i konsolach Xbox.

Call of Duty x Xbox Game Pass begins July 24.



via @eXtas1stv pic.twitter.com/L5x3D5vQTO — Klobrille (@klobrille) July 21, 2024

Na razie mowa wyłącznie o produkcji z 2023 roku, jednak nie będziemy zaskoczeni, jeśli w kolejnych tygodniach do Game Passa dołączą także wcześniejsze gry z serii. To dopiero początek, bowiem już pod koniec października do abonamentu trafi także nadchodzące Call of Duty: Black Ops 6. Będzie to pierwsza gra z serii, która w momencie premiery trafi do Game Passa, ale tylko do najdroższej wersji Ultimate (obecna cena 73,99 złotych miesięcznie).

Źródło: X @Klobrille