Braid: Anniversary Edition - nadchodzi nowa wersja przełomowej platformówki sprzed lat. Oto zapowiedź z datą premiery

Ostatnio na rynku pojawiło się sporo znakomitych gier niezależnych. Starczy wspomnieć chociażby Hadesa od Supergiant Games, Valheim, czy Disco Elysium. Niejeden z nas może też pamiętać, jak nieco ponad 15 lat temu studio Thekla wypuściło dwuwymiarową platformówkę, której nieszablonowe pomysły były kluczowe dla tego nurtu. Gdyby jednak ktoś przegapił ów fenomen, twórcy postanowili przygotować wielki powrót do swojego największego hitu.

Braid: Anniversary Edition pojawi się 30 kwietnia 2024 roku. Dostanie między innymi usprawnioną grafikę i ścieżkę dźwiękową.

Braid: Anniversary Edition może okazać się świetną propozycją zarówno dla fanów oryginału, jak i osób mających ochotę poznać tytuł w unowocześnionej formie. Możemy spodziewać się m.in. zreinterpretowanych modeli przeciwników, tła poszczególnych poziomów, a także modyfikacji i tak znakomitego soundtracku, zachowując przy tym esencję oryginału. Gra ukaże się na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz smartfonach, które obsługują systemy iOS i Android.

Spośród najbardziej kreatywnych platformówek w historii trudno jest doprawdy znaleźć tytuł znajdujący się w tym względzie na wyższym poziomie niż Braid. Podczas przemierzania pięknych, ręcznie malowanych lokacji walczymy z różnymi przeciwnikami i unikamy wielu niebezpiecznych pułapek, ale nade wszystko korzystamy ze zdolności manipulacji czasem. Co ciekawe, każdy poziom proponuje trochę odmienne podejście do tego ostatniego aspektu, co w jeszcze większym stopniu uatrakcyjnia rozgrywkę. Pojawiają się też na przykład specjalne rodzaje przedmiotów, na które nasze zdolności nie mają wpływu.

