Black Myth: Wukong - wielki hit z kolejnymi świetnymi wynikami. Przekroczono 10 milionów sprzedanych kopii

Wygląda na to, że gry z 2024 roku poprzecinane są hitami wbrew narracji pewnych konkretnych grup medialnych. Przykładowo, pod koniec kwietnia południowokoreański zespół Shift Up pojawił się ze wzbudzającą kontrowersje postacią głównej bohaterki Stellar Blade. Ale lwia część graczy i osoby skupiające się głównie na gameplayowych kwestiach przyczynili się do sukcesu projektu. Pod pewnymi względami podobną drogą zdają się podążać deweloperzy Game Science.

W zaledwie kilka dni Black Myth: Wukong wyprzedało się w zawrotnych 10 milionach sztuk, bijąc branżowe rekordy.

Jak widać, nawet takie aspekty jak zaporowe wymagania sprzętowe nie muszą blokować sukcesów, jeżeli sam koncept jest trafiony. Znakomicie dowiodły tego ostatnio statystyki Black Myth: Wukong na Steamie, jakich chyba nikt się specjalnie nie spodziewał. Ale pobicie Cyberpunka czy Elden Ring pod kątem jednoczesnej liczby grających to zaledwie jeden z czynników wskazujących na porażający triumf Games Science. Chińscy deweloperzy dopiero co zamieścili na Twitterze/X wyniki sprzedażowe ich gry:

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)



Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX — Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) August 23, 2024

Pojedyncze dni od premiery wystarczyły, żeby osiągnąć coś, na co niejedna gra AAA potrzebowała całych miesięcy. Black Myth: Wukong zadebiutowało 20 sierpnia, a już 23 załoga Black Science dumnie ogłosiła, że sprzedało się w 10 milionach egzemplarzy na wszystkich platformach. Co jasne, imponujący wynik jest ściśle związany z furorą, jaką Wukong zrobił w Chinach, ale mimo wszystko trudno jest coś takiego zignorować. A jeszcze przed końcem sierpnia premierę będzie miało Star Wars Outlaws (teksty związane z grą, w tym recenzja, pojawią się rzecz jasna na PurePC), co może prowadzić do ciekawego porównania.

Źródło: Black Myth: Wukong (Twitter/X)