Bitcoin coraz bliżej pół miliona złotych. Padł kolejny rekord w historii tej popularnej cyfrowej waluty

W 2009 roku zapewne mało która osoba podejrzewała, że kryptowaluta o nazwie Bitcoin będzie z czasem warta więcej niż kilogramowa sztabka złota - a właśnie takiego rozwoju wydarzeń się doczekaliśmy. Z biegiem lat ta cyfrowa waluta zdobywała kolejne progi cenowe, a dziś kwota za jednego Bitcoina coraz bardziej zbliża się do pułapu 500 tys. zł. Obecny gwałtowny wzrost wartości rozpoczął się już w listopadzie 2024 roku, a aktualnie padł kolejny rekord i możliwe, że to jeszcze nie koniec.

Najpopularniejsza kryptowaluta na świecie jest obecnie warta więcej niż sztabka złota. Za jednego Bitcoina przyjdzie nam dziś zapłacić ponad 400 tys. zł, a w szczytowym momencie było to niemal 450 tys. zł.

fot. MichaelWuensch

Do pobicia kolejnego rekordu wartości omawianej kryptowaluty doszło 20 stycznia 2025 roku w godzinach porannych. Wtedy też cena za jednego Bitcoina przekroczyła 108 tys. dolarów, co daje nam blisko 450 tys. zł. Wydaje się, że na tym pułapie nie skończy się cały wzrost, gdyż ta cyfrowa waluta z biegiem czasu sumiennie osiąga kolejne poziomy cenowe - choć trzeba podkreślić, że są to tylko przypuszczenia, których nie można brać za pewnik, a tym bardziej opierać na nich swoich decyzji w kwestii zakupu Bitcoina.



Google

Można nadmienić, że w drugiej połowie stycznia 2025 roku swój rekord wartości pobiła również kryptowaluta o nazwie Solana, która zbliżyła się do 300 dolarów, a także Raydium (choć tu cena wynosi zaledwie kilka dolarów, to w skali ostatniego miesiąca mówimy o wzroście o ponad 61%). Jeżeli mamy zamiar zainwestować w jakąkolwiek kryptowalutę, to warto mieć na uwadze, że jest to bardzo niestabilny rynek i całkiem łatwo można stracić wszystkie zainwestowane pieniądze. Można to przyrównać do loterii, w której nic nie jest pewne.



Binance

Źródło: Ikona: Nimblechapps, fot. mobilna: EivindPedersen