BIOSTAR A620MT - premiera nowej budżetowej płyty głównej dla procesorów AMD Ryzen 7000

Marka BIOSTAR, choć nie jest hegemonem w branży podzespołów komputerowych, to potrafi dostarczyć ciekawy sprzęt komputerowy w całkiem przyzwoitych cenach. Producent wydał właśnie nową płytę główną z chipsetem A620, mowa tutaj o modelu A620MT, który ma być idealnie wyważonym produktem budżetowym. Zerknijmy zatem, co oferuję wspomniana płyta główna oraz jakie podzespoły PC rekomenduje do niej BIOSTAR.

BIOSTAR A620MT to nowa budżetowa płyta główna, która ma być kompletnym produktem dla firm i niewymagających graczy. Producent rekomenduje również konkretne podzespoły do swojego produktu.

Płyta główna BIOSTAR A620MT jest wyposażona w chipset A620 i zawiera gniazdo AM5, które jest przeznaczone dla procesorów AMD Ryzen serii 7000. Producent w tym miejscu rekomenduje CPU AMD Ryzen 5 7500F ze względu niskie TDP równe 65 W oraz fakt, że jednostka posiada sześć rdzeni i dwanaście wątków logicznych. Produkt obsługuje pamięć RAM do 48 GB dla pojedynczej kości i tym samym 96 GB dla dwóch. Warto zauważyć, że płyta ma tylko dwa sloty na pamięci RAM DDR5 i obsługuje prędkości od 4800 MHz do nawet 6000 MHz (OC).

Nowość posiada jeden slot x16 PCIe 4.0, który pozwala na pracę w trybie x8 PCIe + x8 PCIe. Producent rekomenduje kartę graficzną AMD RX 7600 dla tej płyty głównej. Dodatkowo znajdziemy również dedykowany slot M.2 dla szybkich dysków SSD PCIe 4.0. Za obsługę sieci LAN odpowiada układ Realtek RTL8111H. Natomiast za dźwięk 7.1 układ Realtek ALC897. Na panelu I/O znajdziemy port LAN, dwa porty USB 2.0, cztery USB 3.2 Gen, Displayport 1.2 oraz wyjścia audio, HDMI 1.4 i przycisk aktualizacji BIOSu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie znamy jeszcze daty dostępności, a producent nie podał jeszcze ceny BIOSTAR A620MT.

Źródło: BIOSTAR