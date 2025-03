Beelink EQi12 - nowy mini PC z procesorami Intel Alder Lake oraz pamięciami LPDDR5. Ukryty zasilacz i dwa miejsca na SSD

Kolejny model miniaturowego komputera od chińskiej marki Beelink trafił do sprzedaży. Bohater tego newsa, a więc Beelink EQi12, zaoferuje nam kilka procesorów Intela z serii Alder Lake, 24 GB pamięci RAM, a także dwa miejsca na nośniki SSD. Mimo swoich kompaktowych wymiarów na jego pokładzie znalazło się sporo różnych portów i złącz, a przy tym jego zasilacz został schowany w obudowie. Nowość sprawdzi się do prac biurowych i do starszych, mniej wymagających gier.

Sercem nowego mini PC od przedsiębiorstwa Beelink może być jeden z trzech procesorów Intela, które zostały wymienione w tabeli. W najwydajniejszej odsłonie możemy liczyć na układ Intel Core i7-12450H, który sprawdzi się także w grach, o ile mamy rozsądne oczekiwania. Jego wsparciem będą wspomniane 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 od marki Micron. Przy okazji konstrukcja zapewnia dwa złącza M.2, w których można umieścić nośniki SSD w formacie 2280 (do wyboru mamy dwie opcje: 500 GB lub 1 TB).

Beelink EQi12 Procesor Intel Core 1220P (Alder Lake, 10 nm)

10C/12T (2P/8E)

P-Core: 1,5 - 4,4 GHz

E-Core: 1,1 - 3,3 GHz



Intel Core i5-12450H (Alder Lake, 10 nm)

8C/12T (4P/4E)

P-Core: 2,0 - 4,4 GHz

E-Core: 1,5 - 3,3 GHz



Intel Core i7-12650H (Alder Lake, 10 nm)

10C/16T (6P/4E)

P-Core: 2,3 - 4,7 GHz

E-Core: 1,7 - 3,5 GHz Układ graficzny Intel UHD Graphics (64 EU)



Intel UHD Graphics (48 EU)



Intel UHD Graphics (64 EU) Pamięć RAM 24 GB LPDDR5 (5200 MHz) Nośnik danych 2 x SSD PCIe 4.0 x4 (M.2 2280) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Intel AX101)

2 x Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 2 x HDMI

1 x USB typu C

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga 126 x 126 x 44,2 mm / Brak informacji Zasilacz 85 W (wbudowany) Cena 24/500 GB + Intel Core 1220P - 1226 zł



24/500 GB + Intel Core i5-12450H - 1495 zł

24 GB / 1 TB + Intel Core i5-12450H - 1610 zł



24/500 GB + Intel Core i7-12650H - 1687 zł

24 GB / 1 TB + Intel Core i7-12650H - 1803 zł

Nie gorzej wygląda kwestia portów i złącz, gdyż możemy liczyć na dwa wyjścia HDMI, kilka złącz USB, czy też gniazdo słuchawkowe. Nie zabraknie także dwóch portów Ethernet oraz modułów Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Producent zapewnia, że mini PC jest bardzo cichy (32 dB podczas codziennego użytkowania), a system chłodzenia wydajny. Jednak szczególnie tę drugą informację należy brać z przymrużeniem oka. Aktualnie mamy do czynienia z przedsprzedażą, natomiast wysyłka ma nastąpić w ciągu 15 dni, a więc paczki zostaną wysłane najpóźniej na początku września 2024 roku. Zakupu wszystkich wariantów możemy dokonać na tej stronie.

Źródło: Beelink