Minisforum UM880 Pro i UM890 Pro - mini PC z procesorami od AMD z serii Hawk Point. Port OCuLink i nawet 64 GB RAM

Z niewielkim poślizgiem kolejne modele miniaturowych komputerów od Minisforum stały się dostępne także dla Polski — choć tak naprawdę tytułowy wariant UM880 Pro jest możliwy do kupienia globalnie, a edycję UM890 Pro jesteśmy w stanie nabyć na oficjalnej stronie w niższych cenach. Do wyboru otrzymamy układy od AMD z rodziny Hawk Point, a na pokładzie znajdą się pamięci RAM w standardzie DDR5, a także port OCuLink, dzięki któremu sprzęty podłączymy do stacji eGPU.

W sprzedaży pojawiły się dwa modele mini PC od marki Minisforum, które zaoferują nam wydajne jednostki od AMD oparte na architekturze Zen 4, a także nawet 64 GB pamięci RAM oraz port OCuLink.

Obie omawiane jednostki od Minisforum różnią się od siebie tak naprawdę jedynie zastosowanymi procesorami, choć na ten moment wydajniejszy model jest korzystniejszym wyborem, ponieważ dla tego wariantu trwa przedsprzedaż na stronie producenta i jest on dostępny nawet w niższej cenie od swojego (w normalnych warunkach) tańszego brata. W zależności od wersji możemy więc liczyć na układ AMD Ryzen 7 8845HS lub Ryzen 9 8945HS (układ graficzny w słabszej odsłonie ma taktowanie obniżone o 100 MHz). Nie zabrakło dwóch slotów na pamięć RAM w standardzie DDR5, a także gniazda M.2, które obsłuży nośniki w formacie 2280.

Minisforum UM880 Pro Minisforum UM890 Pro Procesor AMD Ryzen 7 8845HS (4 nm, Zen 4)

8C/16T (3,8 - 5,1 GHz) AMD Ryzen 9 8945HS (4 nm, Zen 4)

8C/16T (4 - 5,2 GHz) XDNA NPU 16 TOPS Układ graficzny AMD Radeon 780M (12 CU, 2700 MHz) AMD Radeon 780M (12 CU, 2800 MHz) Pamięć RAM 2 x DDR5-5600 (SO-DIMM, max. 96 GB) Nośnik danych M.2 2280 PCIe 4.0 (do 8 TB) Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (M.2 2230)

2 x Port Ethernet (5 Gb/s) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (M.2 2230)

2 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x OCuLink

1 x HDMI 2.1

2 x USB4 typu C

1 x DisplayPort 1.4

1 x Audio-Jack 3,5 mm

4 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga 130 x 127 x 66,6 mm / Brak informacji Ceny na stronie producenta Produkt niedostępny Barebone - 549 euro (~2357 zł)

32 GB / 1 TB - 739 euro (~3172 zł)

64 GB / 1 TB - 829 euro (~3559 zł) Ceny Aliexpress Barebone - 2435 zł

16/512 GB - 2864 zł

32 GB / 1 TB - 3317 zł

64 GB / 1 TB - 3867 zł Barebone - 2801 zł

16/512 GB - 3230 zł

32 GB / 1 TB - 3684 zł

64 GB / 1 TB - 4233 zł

W kwestii łączności także jest całkiem dobrze, ponieważ karta sieciowa umieszczona w gnieździe M.2 zaoferuje nam Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Na dodatek do dyspozycji otrzymamy dwa porty Ethernet. Na pokładzie znajdzie się wiele różnych portów i złącz, które umożliwią nam podłączenie nawet czterech monitorów, a przy tym zyskamy dostęp do lepszej wydajności w grach dzięki temu, że istnieje możliwość skorzystania ze stacji eGPU. Model Minisforum UM880 Pro jest dostępny tylko na Aliexpress w cenach podanych w tabeli. Natomiast Minisforum UM890 Pro jest oferowany zarówno na wspomnianej platformie, jak i na stronie producenta (link), na której spotkamy się z dużo lepszymi cenami zakupu, choć jest to ograniczona czasowo oferta.

Źródło: Minisforum