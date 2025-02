Avatar: Frontiers of Pandora - pierwsza gra Ubisoftu wyłącznie na konsole aktualnej generacji. Pokazano fragment rozgrywki

Za nami parę mocniejszych premier Ubisoftu. The Crew Motorfest zaskoczyło część osób i wielu uznało grę za całkiem niezły powiew świeżości. Na początku tego miesiąca zaś wylądował Assassin's Creed Mirage, który powrócił w pewnych sferach do korzeni serii, choć nie do końca się to udało. Ale największą premierą jest chyba wydany przez nich ogromny projekt od Massive Entertainment w uniwersum Avatara. Oczywiście w otwartym świecie.

Część dziennikarzy mogła sprawdzić Avatar: Frontiers of Pandora, dzięki czemu dostaliśmy już kilka nagrań z rozgrywki i analiz.

Filmy Jamesa Camerona, które utkały całe to uniwersum, z pewnością nie przypadły do gustu każdej osobie, ale z drugiej strony jak najbardziej można nazwać je pewnego rodzaju fenomenem. Druga odsłona sagi przyszła po wielu latach oczekiwania i minie zapewne nieco czasu, nim nadejdzie trzecia. Ale na razie będziemy mogli sprawdzić projekt od Massive Entertainment, który poszerza uniwersum, dodając zupełnie odmienną historię, gdzie przyjdzie nam wcielić się w jednego z obrońców Pandory.

Dzięki temu, że część branżowych dziennikarzy otrzymało możliwość parogodzinnego ogrania Avatar: Frontiers of Pandora (Sony zamieściło także na blogu PlayStation specjalny materiał), w sieci ukazało się kilka obszernych gameplayów i pierwszych wrażeń. Tak jak można było się spodziewać, nie ma co liczyć na innowacje - trochę tutaj Far Cry, trochę Horizona, a to wszystko w jak dotąd bardzo udanie przeniesionym klimacie znanym z filmów. Wygląda na to, że szykuje się gra z pięknym światem, dość pretekstową historią i kilkoma interesującymi mechanikami, w tym lataniem na lokalnych stworach. Innymi słowy, na hit się nie zapowiada, ale być może całkiem przyjemną pozycję w dobrze nam znanym otwartym świecie, która umili nam zimowe popołudnia i wieczory. Poniżej kilka wybranych filmików opisujących odbiór skrawka gry:

Źródło: PlayStation, Skill Up, GameRiot, jackfrags (Youtube)