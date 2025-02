ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti White OC Edition - premiera karty graficznej utrzymanej w białej stylistyce

W branży komputerowej od wielu lat królują ciemne kolory. W odległej przeszłości standardem były jednak chociażby białe obudowy. Dzisiaj są raczej rzadko spotykane. Częściej można za to uświadczyć jasne płyty główne czy karty graficzne. Jednym z producentów, którzy mają taki sprzęt w ofercie, jest ASUS. Na rynku zadebiutował wyprodukowany przez tę firmę układ TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti White OC Edition, który spodoba się miłośnikom białego sprzętu.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti White OC Edition to nowy wariant znanej graczom konstrukcji, która cechuje się dla odmiany białą kolorystyką. Karta posiada identyczną specyfikacją jak model czarny.

Premiera karty graficznej odbyła się bez nadmiernego rozgłosu. Omawiany model oferuje identyczną specyfikację, co jego bliźniak utrzymany w ciemnej stylistyce. Możemy zatem liczyć na 12 GB pamięci GDDR6X o szybkości 21 Gb/s i szynie 192-bitowej. Taktowanie Boost wynosi 2730 MHz (2760 MHz w trybie OC). Karta oferuje 7680 rdzeni CUDA. Użytkownik może skorzystać z dwóch portów HDMI 2.1a oraz trzech złącz DisplayPort 1.4a, ale podłączyć do nich można jednocześnie tylko cztery monitory. GPU jest zasilane za pomocą jednego konektora 16-pin. Producent zaleca zasilacz o mocy co najmniej 750 W.

Wyróżnikiem jest przede wszystkim biały kolor konstrukcji. Taką barwę ma jednak wyłącznie panel przedni (wraz z wentylatorami) i panel tylni karty. Samo PCB jest utrzymane w bardziej standardowej kolorystyce. Całość uzupełnia podświetlenie RGB, które jednak jest dosyć stonowane w porównaniu z wyżej pozycjonowanymi seriami kart. Układ jest prawdopodobnie aktualnie w drodze do sklepów, ale nie poznaliśmy jeszcze jego oficjalnej ceny. Model czarny kosztuje na polskim rynku około 4450 zł. Wersja biała będzie zapewne nieco droższa.

