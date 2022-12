ASUS GeForce RTX 40 Noctua Edition - firmy zaprezentują nowe karty graficzne Ada Lovelace podczas CES 2023

W tym roku ASUS we współpracy z firmą Noctua wprowadził karty graficzne ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition oraz GeForce RTX 3070 Noctua Edition, które charakteryzowały się bardzo niskimi temperaturami i świetną kulturą pracy (choć design konstrukcji był raczej dyskusyjny). Wygląda na to, że obie firmy będą w dalszym ciągu współpracować nad kolejnymi tego typu produktami. Tajwański producent kart graficznych poinformował bowiem, że już podczas targów CES 2023 w Las Vegas zostanie zaprezentowana seria kart ASUS GeForce RTX 40 Noctua Edition.

Sądząc po udostępnionych materiałach, design kart graficznych ASUS GeForce RTX 40 Noctua Edition nie ulegnie zmianie. Nadal będzie to konstrukcja z dwoma wentylatorami, przygotowanymi przez renomowanego producenta. ASUS nie podaje obecnie dokładnych modeli, ale wszystko wskazuje na to, że Noctua Edition rozszerzy się na trzy układy Ada Lovelace: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 Ti.

Z udostępnionych informacji wynika również, że nadchodzące karty graficzne ASUS GeForce RTX 40 Noctua Edition będą pracować tak, by przy temperaturach poniżej 50 stopni wentylatory w ogóle się nie uruchamiały. Z kolei w normalnym trybie pracy temperatury nie powinny przekraczać poziomu 58 stopni. Na więcej informacji o nowych kartach ASUS przygotowanych we współpracy z Noctuą musimy jednak poczekać do nadchodzących targów CES 2023. Wtedy zapewne poznamy również ich ceny.

