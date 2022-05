ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC - nowa firmowo podkręcona karta graficzna Ampere w wyjątkowym wydaniu

Firma Noctua słynie wysokiej jakości chłodzeń i wentylatorów, po które najczęściej sięgają wymagający gracze i entuzjaści. Produkty austriackiego producenta wyróżniają się często także oryginalną złoto-brązową kolorystyką, którą można rozpoznać już z daleka. Dla fanów tej marki powstała już nawet specjalna karta graficzna ASUS GeForce RTX 3070 z chłodzeniem zaprojektowanym przy udziale firmy Noctua. Jak można było się domyślić, pojawienie się tego układu nie było tylko jednorazowym eksperymentem. Teraz obserwujemy pojawienie się na rynku układu GeForce RTX 3080 w tym samym wydaniu. Jak można się domyślić, kolorystyka pozostała bez zmian, ale jak prezentuje się ogólna specyfikacja karty graficznej?

Karta graficzna ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC niebawem powinna pojawić się w sklepach, jednak niestety nie poznaliśmy jej ceny sugerowanej. Zainteresowani nie powinni zwlekać z zakupem - jak podaje serwis Club386, jest to model o limitowanym nakładzie.

GeForce RTX 3080 to jedna z pierwszych kart Ampere. Od strony technicznej mamy do czynienia z rdzeniem GA102-202 z 8704 jednostkami CUDA, który w trybie Boost pracuje z częstotliwością 1815 MHz. To oznacza, że układ pod obciążeniem powinien pracować o ok. 6% szybciej od wersji referencyjnej. Na pokładzie znalazło się 10 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps. Gwoździem programu nie są jednak suche cyferki, a oryginalne chłodzenie przygotowane we współpracy z firmą Noctua, które wyposażone zostało w dwa wentylatory NF-A12x25 o średnicy 120 mm. Dokładnie taki sam cooler schładza wspomnianego GeForce'a RTX 3070 w tej samej wersji.

Jak deklaruje producent, nowy GeForce RTX 3080 działa o 4,5 dB(A) ciszej od modelu ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming, jednocześnie osiągając niższe temperatury rdzenia (o 3°C ) i pamięci VRAM (o 14°C ). Jednostka posiada specjalną konstrukcję radiatora, technologię wstrzymującą pracę wentylatorów w temperaturze poniżej 50°C, podwójny BIOS oraz standardowy zestaw gniazd wideo (3x DisplayPort i 1x HDMI).

