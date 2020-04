Assassin's Creed: Valhalla - studio potwierdza grę w epoce Wikingów

Dzisiaj dosyć niespodziewanie o godzinie 14 firma Ubisoft rozpoczęła transmisję wydarzenia na Twitchu, podczas którego na żywo przygotowywano nową grafikę powiązaną z nadchodzącą częścią sagi Assassin's Creed. Tym samym stało się jasne, że już tylko godziny dzielą nas od oficjalnego ujawnienia nowej części. Od dłuższego czasu pojawiały się przecieki sugerujące wykorzystanie zupełnie nowego miejsca - Skandynawii oraz okresu Wikingów. Podczas pierwszej publicznej prezentacji, doczekaliśmy się potwierdzenia informacji na temat umiejscowienia akcji nowej części Assassin's Creed w okresie obecności Wikingów. Czym może nas jeszcze zaskoczyć ta seria i jakich zmian powinniśmy oczekiwać w stosunku do dwóch poprzednich części - Assassin's Creed: Origins oraz Odyssey?

Firma Ubisoft oficjalnie zapowiedziała nową części sagi Assassin's Creed. Tym razem trafimy do Skandynawii i okresu Wikingów.

Dotychczas seria Assassin's Creed doczekała się dwóch części rozgrywających się w czasach starożytnych. Mowa o Assassin's Creed: Origins, który toczył się w Egipcie za czasów Ptolemeusza XIII oraz Assassin's Creed: Odyssey, gdzie zwiedzaliśmy Antyczną Grecję. Już od dłuższego czasu pojawiały się informacje sugerujące, iż w następnej grze przeniesiemy się do czasów Wikingów. Dzisiejsze, rekordowo chyba długie zapowiadanie gry przez Ubisoft (8 godzin!) dało graczom ostatecznie potwierdzenie, że nowa gra zabierze nas m.in. do Skandynawii oraz po części ówczesnej Brytanii.

Niestety o samej grze dzisiaj nie dowiedzieliśmy się niczego - choć przez bite osiem godzin prezentowano nam miejsce akcji gry, to na pierwsze konkretne szczegóły musimy poczekać do jutra, bowiem to właśnie na 30 kwietnia zapowiedziano oficjalne ujawnienie gry oraz prezentację pierwszej wideo zapowiedzi. Wygląda jednak na to, że informacje sprzed kilkunastu dni dotyczące Assassin's Creed: Valhalla znajdą swoje potwierdzenie. Ubisoft będzie chciał tym razem zaprezentować nam swoją interpretację nordyckiej kultury oraz tamtejszej mitologii. Gra ma pozwolić m.in. na wybór płci bohatera, a dodatkowo jeszcze mocniej zaakcentowane zostaną elementy RPG. Na więcej szczegółów musimy poczekać do jutra.

Źródło: Ubisoft