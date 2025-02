Assassin’s Creed Codename Jade - deweloperzy przygotowują się do wprowadzenia gry na rynek. Nadchodzą beta testy

Ubisoft w dalszym ciągu rozwija na wszystkich możliwych frontach swoje bodaj najbardziej eksploatowane uniwersum. Najbardziej czekamy oczywiście na Mirage, gdzie przynajmniej w jakimś stopniu do powrotu do korzeni serii, jednak w drodze znajdują się jeszcze kolejne projekty. Należy do nich chociażby wprowadzający nas do Państwa Środka tytuł przeznaczony na urządzenia mobilne. Ostatnio zaś pojawiły się nowe informacje dla osób nim zainteresowanych.

Assassin’s Creed Codename Jade nie otrzymało jeszcze daty premiery, ale w sierpniu dojdzie do testów beta mobilnej gry.

Jeżeli chodzi o rynek mobilny na przestrzeni lat, Ubisoft może mówić o zmiennym szczęściu. Na pewno trudno powiedzieć, by gry z tej franczyzy kogokolwiek zachwyciły. Prędzej przeszły na dłuższą metę bez echa, jak przeciętniaki w rodzaju Assassin's Creed: Identity z roku 2016. Francuzi sprzymierzyli się z Level Infinite, aby wyjściowo wprowadzić produkt, który stanie się hitem. Nim jeszcze zostanie ogłoszona data premiery postanowiono zorganizować na początku sierpnia beta testy. A zapisać się na nie można na stronie gry.

Assassin’s Creed Codename Jade przenosi nas do starożytnych Chin - a konkretnie dynastii Qin. Tam przyjdzie nam, a jakże, wcielić się w jednego z członków tytułowego bractwa, aby zwalczyć wrogą organizację starającą się uzyskać wpływy w cesarstwie. Co z kolei jest najbardziej interesujące, będzie to pierwsza część serii, w której stworzymy od podstaw własną postać. Mechanika Codename Jade ma bazować na fundamentach tego, co znamy w pecetów i konsol w otwartym świecie. A dla przypomnienia pierwszy trailer z zeszłej jesieni:

Źródło: VGC