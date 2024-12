ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8 GB OC - tania karta graficzna RDNA 2 z podwojoną pamięcią VRAM

Radeon RX 6500 XT nigdy nie zdobył serc graczy, którzy nie chcieli wydawać zbyt wiele na kartę graficzną. Układ ten od samego początku krytykowany był za bardzo ograniczoną specyfikację i tym samym niską wydajność. Z jakiegoś powodu jednak niektórzy producenci do dziś mają ją w swojej ofercie. Mało tego, firma ASRock przygotowała nawet nowy wariant, który wyróżnia się porządnym systemem chłodzenia i podwojoną pamięcią VRAM.

Wizualnie karta graficzna prezentuje się bardzo efektownie, ale to i tak nadal ten sam Radeon RX 6500 XT, który w istocie jest przerobionym mobilnym GPU z 4 liniami PCIe...

Domyślny Radeon RX 6500 XT posiada 4 GB pamięci GDDR6 na magistrali 64-bit. Karta ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming ma jej aż 8 GB (18 Gbps, nadal 64-bit). Maksymalna przepustowość VRAM-u nadal wynosi jednak 144 GB/s, dlatego sami musicie przyznać, że podwojenie VRAM-u de facto nie ma tu zbyt wiele sensu... Omawiany model może pracować z maksymalnym taktowaniem do 2825 MHz (w trybie Boost Clock). Mimo wszystko trudno będzie polecać ją graczom - to i tak nadal ten sam RX 6500 XT, który w istocie jest przerobionym mobilnym GPU z 4 liniami PCIe.

Wizualnie karta graficzna prezentuje się bardzo efektownie. Producent wykorzystał swoje dobrze znane 2-slotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami. Całość ma wymiary 240 x 129 x 42 mm, a na pokładzie znajdziemy także m.in. backplate oraz dwa złącza wideo (DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1). Karta trafiła już do sprzedaży w Japonii w cenie ok. 32 800 jenów (210 dolarów / 840 złotych) i niewykluczone, że za jakiś czas zawita do rodzimych sklepów. Warto dodać, że w przeszłości pojawiły się już także inne Radeony RX 6500 XT z 8 GB VRAM, jak np. model Pulse od Sapphire.

