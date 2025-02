ASRock ARC A380 Low Profile - zaprezentowano niskoprofilową kartę graficzną przeznaczoną do kompaktowych komputerów

Producenci kart graficznych coraz częściej dostrzegają potencjał drzemiący w kompaktowych komputerach. Na rynku debiutuje więc coraz więcej GPU stworzonych do małych skrzynek. Firma ASRock zaprezentowała kolejny model tego typu. Jest to rozwiązanie niskoprofilowe, więc może znaleźć zastosowanie w małych zestawach sprzętowych. Nie należy jednak nastawiać się na wysoką wydajność, ponieważ podstawą jest układ Intel ARC A380.

Firma ASRock zaprezentowała niskoprofilową kartę graficzną ARC A380 Low Profile. Układ znajdzie swoje zastosowanie w kompaktowych komputerach przeznaczonych głównie do zadań biurowych.

ASRock ARC A380 Low Profile to pierwsza niskoprofilowa karta od tajwańskiego producenta. Cechą charakterystyczną układu jest brak konieczności podłączania jakiejkolwiek dodatkowej wtyczki zasilającej. GPU wykorzystuje 75 W mocy, jakie jest dostępne za pomocą złącza PCIe 4.0 x8. To właśnie między innymi dlatego Intel ARC A380 jest doskonałą opcją dla tego typu zastosowania. GPU produkcji ASRock wyposażono w standardowe 6 GB pamięci GDDR6, działającej w oparciu o szynę 96-bitową. Podstawowa częstotliwość taktowania układu wynosi 2000 MHz. Z racji formatu kartę wyposażono w zaledwie jedno złącze DisplayPort 2.0 i jedno gniazdo HDMI 2.0b.

GPU zajmuje w obudowie dwa sloty, choć sam tylny panel wskazywałby na pojedynczy slot. Wynika to ze specyficznej konstrukcji dwuwentylatorowego systemu chłodzenia, który nie obejmuje całej długości karty. Sprzęt ASRock ma wymiary 165 x 69 mm. Warto zaznaczyć, że układ jest przeznaczony raczej do zastosowań biurowych, a nie do gier, choć nie wyklucza to możliwości w miarę komfortowej rozgrywki w starsze produkcje, zwłaszcza jeśli kogoś nie przeraża 30 klatek na sekundę. Na razie nie jest jasne, na których dokładnie rynkach karta będzie dostępna, ale firma ASRock zastrzega, że nie pojawi się ona wszędzie. Nieznana jest też póki co jej cena. Zbliżony w specyfikacji model ARC A380 Challenger ITX od tego samego producenta można kupić w Polsce za około 650-700 zł.

