Architektura AMD Zen 3 - planowane wyższe IPC i 8-rdzeniowy CCX

Choć procesory AMD Ryzen 3000 ciągle wydają się być wystarczająco nowoczesne i wydajne, to jednak AMD w pocie czoła pracuje nad następną generacją desktopowych jednostek. Co o nich wiemy? Ponownie zostaną one wyprodukowane w procesie technologicznym 7 nm, aczkolwiek nie będzie to tylko symboliczne odświeżenie oferty - wiele wskazuje na to, że doczekamy się istotnych zmian w architekturze procesorów, które mają zagwarantować nie tylko znaczący wzrost wydajności przy tych samych częstotliwościach, lecz również niższy pobór energii i szereg innych usprawnień. Nowymi informacjami w sprawie podzielił się właśnie serwis Adored TV, według którego przyrost wydajności nie będzie wcale tak oszałamiający, jak niektórzy podejrzewali.

Najnowsze przecieki w sprawie chipów Zen 3 nie są aż tak optymistyczne jak ostatnio - wskazują one na 10 - 15% wzrost IPC względem układów Zen 2. Mimo to i tak możemy być zadowoleni.

Na szczęście nie ma się czego bać, bo różnica względem Zen 2 i tak będzie wyraźna. Początkowo pojawiały się plotki, że współczynnik IPC w nowych modelach może być wyższy nawet o 20%, jednak najnowsze przecieki nieco weryfikują ten pogląd i wskazują raczej na 10 - 15% wzrost mocy obliczeniowej. Poza tym pewni możemy być wyższych zegarów i niższego poboru energii. Potwierdzają się również informacje o 8-rdzeniowym bloku CCX - tak skonstruowana matryca powinna dodatkowo poprawić wydajność wielowątkową.

Rozczarowani będą natomiast ci, którzy liczyli na dodatkową pamięć cache L3. Choć na jeden blok CCX będzie jej teraz przypadać 32 MB (dwa razy więcej niż poprzednio), to nie możemy zapominać, że matryca otrzyma również dwa razy więcej rdzeni (osiem zamiast czterech) - proporcje pozostają więc bez zmian. Mimo to możemy być chyba optymistami w sprawie chipów Zen 3. Musimy jednak cierpliwie czekać na kolejne informacje. Architektura powinna zostać zaprezentowana jeszcze w tym roku, a bazować będą na niej mainstreamowe układy Ryzen 4000 oraz trzecia generacja serwerowych jednostek EPYC.

Źródło: Adored TV