AMD Zen 3 - IPC wyższe o 17%, ale bez dalszego wzrostu liczby rdzeni

Nie ma co ukrywać, że wydane w tym roku procesory AMD Ryzen 3000 po prostu dzielą i rządzą - choć nie wywróciły one może rynku do góry nogami, to jednak w wielu aspektach wyprzedziły układy Intela i dziś są najchętniej kupowanymi jednostkami. Czerwoni nie zamierzają jednak osiadać na laurach i w pocie czoła przygotowują już kolejną serię Ryzenów, która oparta będzie na nowej architekturze Zen 3. Już jakiś czas temu pojawiały się doniesienia o wyższej wydajności tych procesorów, ale teraz w sieci pojawiły się następne informacje w tej sprawie. Okazuje się, że nowe układy nie będą pod każdym względem lepsze od aktualnie sprzedawanych jednostek. Z drugiej strony jednak dobrze, że producent skupia się na najważniejszym zadaniu.

Choć raczej nie ma nadziei na 32-rdzeniowy układ w serii Ryzen 4000, to jednak wzrost wydajności powinien być zauważalny - mówi się o IPC wyższym o 17%.

Jak donosi portal RedTechGaming, wzrost mocy obliczeniowej układów Ryzen 4000 ma być widoczny na wielu płaszczyznach. Dla przykładu, wydajność na liczbach całkowitych powinna być wyższa o około 10-12%, podczas gdy obliczenia zmiennoprzecinkowe (FPU) powinny być wykonywane nawet o 50% szybciej. Nowe procesory mają mieć w sumie 17% lepszy współczynnik IPC (Instructions Per Cycle) względem Ryzenów 3000 - to nawet większy wzrost, niż dotychczas przewidywano. Co ciekawe, taktowania mają wzrosnąć zaledwie o 100-200 MHz, ale dane te dotyczą na ten moment inżynieryjnych wersji chipów serwerowych.

Wszystko wskazuje na to, że układy Zen 3 tylko pod jednym względem nie będą lepsze od Zen 2. Chodzi o liczbę rdzeni. Według źródła, AMD chce póki co z tym przystopować i skupić się na ich wydajności. W sumie nie się co temu dziwić - już teraz 16-rdzeniowy Ryzen 9 3950X wydaje się być nawet aż zbyt mocny dla mainstreamu, dlatego dobrze, że następca będzie po prostu zauważalnie wydajniejszy rdzeń do rdzenia (choć oczywiście nikt pewnie nie miałby nic przeciwko 32-rdzeniowemu Ryzenowi 9 4950X...). W końcu Intel na razie tylko w grach może utrzymać jeszcze palmę pierwszeństwa. Jesteśmy więc ciekawi, czy ten stan utrzyma się po premierze procesorów Zen 3.

Źródło: RedTechGaming